KTM Freudenberg verlängert mit erfolgreichstem Fahrer

Mit zwei WM-Titeln, 13 Siegen und 23 Podestplätzen hat Jeffrey Buis in der Supersport-300-WM mehr erreicht als jeder andere. Im letzten Jahr dieser Klasse soll 2025 der Titel mit KTM eingefahren werden.

2026 kommt im SBK-Fahrerlager die neue Sportsbike-Weltmeisterschaft mit Maschinen zwischen 600 und 700 ccm als neue Einstiegsklasse, diese wird die 2017 etablierte Supersport-300-Kategorie ersetzen.



KTM konnte über die Jahre zahlreiche Erfolge einfahren, nur der WM-Titel fehlt dem Freudenberg-Team noch in der Sammlung.

Für die Saison 2024 wurde der zweifache Weltmeister Jeffrey Buis verpflichtet, der hatte mit seinem Sturz in Assen, und daraus resultierend zwei verpassten Heimrennen, einiges Pech, liegt in der Gesamtwertung aber dennoch auf dem fünften Platz. Jeffrey startete mit einem Sieg in Barcelona bestmöglich in die Saison, wurde in Misano Zweiter und stand in Magny-Cours erneut ganz oben auf dem Podest. Der Niederländer beendete jedes seiner Rennen in den Top-10, mehr als WM-Rang 4 ist aber nur noch rechnerisch möglich. Zum Vierten Mirko Gennai fehlen ihm fünf Punkte, zum Dritten Inigo Iglesias 37 – 50 Zähler gibt es noch zu holen.

Bereits vor dem Showdown am Wochenende 18.–20. Oktober in Jerez hat Buis seine sportliche Zukunft gesichert und mit dem Team Freudenberg KTM Paligo bis Ende 2025 verlängert. Teamkollege bleibt der talentierte Phillip Tonn, der in seiner ersten WM-Saison bereits sechsmal in die Punkte preschte und als Sechster in Magny-Cours brillierte.

Buis wird als Kandidat für ein mögliches Supersport-Projekt mit der KTM RC 990 R in der Saison 2026 gehandelt, denn das Freudenberg-Team muss sich bis dahin sportlich neu aufstellen. Der 22-Jährige fühlt sich sichtlich wohl bei den Sachsen und genießt die Unterstützung von KTM.

«Die Zusammenarbeit ist fantastisch, ich freue mich darauf, 2025 wieder mit dem Freudenberg-Team anzugreifen», streute Jeffrey der Mannschaft aus Bischofswerda Rosen. «Besonders gespannt bin ich darauf, was die Zukunft für mich und das Team bereithält.»

«Wir sind sehr glücklich, dass wir bereits vor dem Saisonende mit Jeffrey Buis und Phillip Tonn zwei starke Piloten für 2025 unter Vertrag haben», sagte Teammanager Carsten Freudenberg. «Das gibt uns und den Fahrern die perfekte Zeit, uns intensiv auf die kommende Saison vorzubereiten und unser Potenzial auszubauen. Die Vertragsverlängerung von Jeffrey ist ein klares Zeichen dafür, dass er bei uns die richtigen Bedingungen findet, um seine Erfolge fortzusetzen.»