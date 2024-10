ProDina: Zwei vielversprechende Talente für 2025

Das Kawasaki-Team ProDina verpflichtet seine Fahrer traditionell früh. Für die Supersport-300-WM 2025 wurden mit David Salvador und Antonio Torres zwei vielversprechende Talente unter Vertrag genommen.

Nicht viele 300er-Teams haben ihre Aufstellung für die kommende Saison bereits komplett, viele Verpflichtungen werden erst im neuen Jahr vorgenommen. ProDina-Teammanager Riccardo Drisaldi regelt die Dinge lieber früher und bestätigte nur eine Woche nach Saisonende sein Fahrer-Duo. Tatsächlich wurden die Verträge mit David Salvador und Antonio Torres bereits in Jerez unter Dach und Fach gebracht.

«Wir sind sehr glücklich, David in unserem Team willkommen zu heißen. Er ist ein talentierter junger Mann, der seine Fähigkeiten bereits in der Moto3 und der SSP-WM 300 unter Beweis gestellt hat. Wir glauben, dass seine Ankunft einen Mehrwert für das Team darstellt. Wir wollen gemeinsam wachsen und neue Ziele erreichen», argumentierte Drisaldi. «Und ich freue mich sehr, Antonio in unserer Familie begrüßen zu dürfen. Der junge Fahrer hat mich durch seine schnelle Anpassungsfähigkeit, sein Engagement und seine Hingabe sehr beeindruckt. Ich bin überzeugt, dass er in der kommenden Saison gut abschneiden kann.»

Salvador wechselte vor einem Jahr von der Moto3 in die Supersport-WM 300 und fuhr in seinem ersten bei MS Racing eine Yamaha R3. Beim Finale in Jerez gewann der 21-Jährige den ersten Lauf und fuhr im zweiten als Vierter sein zweitbestes Ergebnis ein. Mit dem Wechsel auf die Kawasaki Ninja 400 ist der Madrilene stark einzuschätzen.



«Es ist aufregend, dieses neue Abenteuer mit dem ProDina Racing Team zu beginnen», freute sich Salvador. «Es ist eine gute Gelegenheit, sich höhere Ziele vorzunehmen, mein Bestes zu geben und als Team zu arbeiten, um gemeinsam die besten Ergebnisse zu erzielen. Ich danke für das Vertrauen, ebenso wie Kawasaki und den Sponsoren.»

Die Verpflichtung von Antonio Torres war keine große Überraschung, da er bereits beim Finale mit ProDina am Start stand und die Plätze 4 und 2 erreichte. Der erst 17-Jährige fährt erstmals international und wird die meisten Rennstrecken außerhalb der iberischen Halbinsel nicht kennen.



«Ich bin sehr glücklich, für die nächste Saison bei ProDina zu unterschreiben. Nächstes Jahr in der Weltmeisterschaft zu fahren, ist ein Traum, der wahr wird», jubelte der Teenager. «Ich werde mein Bestes geben, um die bestmöglichen Positionen zu erreichen.»