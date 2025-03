Portimão: In drei Wochen beginnt die letzte 300er-WM 07.03.2025 - 07:40 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Die Supersport-WM 300 findet 2025 ein letztes Mal statt

Am letzten März-Wochenende startet auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão die Supersport-WM 300 in die neue Saison. Für KTM und Kove ist 2025 es die letzte Gelegenheit, die Nachwuchsserie zu gewinnen.