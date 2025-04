Assen, Superpole: Zwei Kawasaki vor der einzigen KTM

Während sich KTM-Einzelkämpfer Jeffrey Buis beim Meeting der Supersport-WM 300 in Assen in der Superpole als Dritter qualifizierte, erreichte Ersatzmann Valentin Folger (Yamaha) eine hintere Position.

Im Training der Supersport-WM 300 am Vormittag begeisterte Jeffrey Buis seine niederländischen Landsleute mit der schnellsten Rundenzeit. Der zweifache Weltmeister ist bei seinem Heimrennen in Assen der einzige KTM-Pilot, nachdem sich sein Teamkollege Philipp Tonn bei einem schweren Motocross-Unfall mehrere Brüche zugezogen hatte. Dafür beim zweiten Saisonmeeting dabei: Valentin Folger, der den in Portimão gestürzten Unai Calatayud (Yamaha) ersetzt.

Weil für die Nachwuchsserie seit 2024 nur noch ein Training vorgesehen ist, beschäftigten sich die Piloten in der Superpole ab 14:10 Uhr zunächst weiter mit der Abstimmung ihrer Motorräder. Für die erste ansprechende Zeit sorgte Julio Garcia (Kawasaki) auf seiner ersten fliegenden Runde in 1:48,787 min. Diese Zeit war bereits auf einem hohen Niveau. Zum Vergleich: Den Rundenrekord in Assen mit einem 300er-Motorrad stellte Dirk Geiger (Kawasaki) 2023 in 1:48,380 min auf.

Als kurz darauf Giacomo Zannini ausrutschte und dessen Kawasaki auf der Strecke liegen blieb, wurde das Qualifying für einige Minuten unterbrochen.

Bei Halbzeit der 25-minütigen Session führte unverändert Garcia. Auf Platz 2 folgte Humberto Maier (Yamaha), Buis war Dritter und Folger 27.

Zehn Minuten vor dem Ende gab es mit David Salvador (Kawasaki) in 1:48,476 min einen neuen Führenden. Typisch für die Nachwuchsserie bildeten sich für die Zeitenjagd in der Schlussphase große Pulks.

Garcia übernahm in 1:48,431 min erneut Platz 1, aber noch waren sieben Minuten zu fahren. Man muss bedenken: Bei einer Rundenzeit von fast zwei Minuten und In- und Out-Lap können die Piloten nicht viele fliegende Runden fahren.

Mit der Rekordzeit von 1:48,112 min schraubte Garcia die Bestmarke weiter herunter und führte in den letzten Minuten mit 0,364 min deutlich vor seinen Verfolgern. Dabei blieb es. Die erste Startreihe wird Salvador und Buis komplettiert.

Portimão-Überraschungssieger Benat Fernandez mit der einzigen Kove erreichte Platz 5 in der zweiten Reihe. Erst als Sechster folgt mit Maier der beste Yamaha-Pilot.

In seinem ersten WM-Rennen qualifizierte sich Valentin Folger auf Startplatz 29.