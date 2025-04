Benat Fernandez (17): Ein Rookie, eine Kove, ein Sieg

Durch den werksseitigen Rückzug von Kove Moto aus der Supersport-WM 300 pilotiert Benat Fernandez im Team #109 das einzige Motorrad der Chinesen. Der Rookie kam zum Saisonauftakt in Portimão, sah und siegte.

Die Startaufstellung der Supersport-WM 300 wird auch in der letzten Saison der Nachwuchsserie von Kawasaki (14x) und Yamaha (13x) dominiert. Dazu gesellen sich zwei KTM vom sächsischen Team Freudenberg und eine Kove von Team #109. Eigentlich sollten vier Kove in der Startaufstellung stehen, doch durch den werksseitigen Rückzug der Chinesen kurz vor Saisonbeginn blieb nur ein Motorrad übrig, das von Benat Fernandez pilotiert wird.

Der 17-Jährige fuhr 2024 noch im European Talent Cup und war Gesamtsiebter, ohne Sieg oder Top-3-Finish. Nichts sprach dafür, dass der Spanier bereits beim Saisonauftakt in Portimão vorn mitfahren kann. Aber Fernandez überraschte alle, sich selbst eingeschlossen.

Am Freitag holte sich der Teenager die Pole-Position, verpasste im ersten Lauf am Samstag als Vierter nur um 0,003 sec das Podium und gewann am Sonntag das zweite Rennen. «Das ist unglaublich, solche Ergebnisse habe ich überhaupt nicht erwartet», staunte Fernandez über sich selbst. «Wir haben am Wochenende einen super Job abgeliefert und sind überglücklich. Mein Team und Motorrad sind fantastisch. Schon im ersten Lauf fühlte ich mich richtig gut, aber im zweiten Rennen haben wir es geschafft.»

Übrigens: Im Warm-up am Sonntag unterbot Fernandez in 1:54,312 min sogar den Pole-Rekord!

Weil das erste Rennen von KTM-Pilot Jeffrey Buis gewonnen wurde, ging die Übermacht japanischer Motorräder beim Saisonauftakt leer aus. WM-Führender ist Julio Garcia (Kawasaki) mit 40 Punkten aus zwei zweiten Plätzen. Nur zwei Punkte weniger hat Kove-Pilot Fernandez.