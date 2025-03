Jeffrey Buis (KTM): Sieg und Crash in Portimão

Der zweifache 300er-Weltmeister Jeffrey Buis erlebte beim Saisonauftakt in Portimão Höhen und Tiefen. Zuerst holte sich der Freudenberg-KTM-Pilot den Sieg, dann stürzte er nach einem Kontakt mit Phillip Tonn.

Jeffrey Buis ist wahrlich ein Meister der umkämpften Supersport-WM 300. Der Niederländer gewann die Serie 2020 und 2023 mit Kawasaki, außerdem gewann er so viele Rennen wie kein anderer: Elf Siege holte er mit der Ninja 400, drei mit der KTM RC390R.

Den jüngsten Triumph erreichte der 23-Jährige aus Meppel am vergangenen Wochenende beim diesjährigen Saisonauftakt in Portimão. Buis qualifizierte sich am Freitag auf Startplatz 4 in Reihe 2 und fuhr im ersten Rennen in sieben der elf Runden als Führender über die Linie. Der Sieg im Pulk von acht Fahrern war eine taktische Meisterleistung.

«Das war wirklich ein perfekter Saisonstart», jubelte der KTM-Pilot. «Ich bin auch vollkommen zufrieden mit dem Rennverlauf, alles ist so gekommen, wie wir es geplant hatten. Unsere Gruppe war allerdings größer, als ich es erwartet hatte. Dennoch lief die letzte Runde wie geschmiert. Ich konnte die Führung behaupten, was in der 300er-Kategorie wahrlich nicht einfach ist.»

Ein Wechselbad der Gefühle erlebte Buis jedoch am Sonntag. Wieder absolvierte der Niederländer die meisten Runden in Führung liegend, aber dieses Mal lief die turbulente letzte Runde weniger glücklich: Nach einem Kontakt mit Teamkollegen Philipp Tonn beim Einbiegen in Kurve 1 krachte Buis dem machtlosen Humberto Maier (Yamaha) ins Heck und stürzte.

«Wenn zehn Mann gleichzeitig in die Kurve einbiegen wollen, ist nicht viel Platz für alle. Jeffrey ist mit einem anderen Fahrer touchiert, danach gab es eine Kettenreaktion und er stürzte», bedauerte Teamchef Carsten Freudenberg.

Für Buis und KTM ist 2025 die letzte Gelegenheit, den WM-Titel in der Nachwuchsserie zu gewinnen. Im kommenden Jahr wird es die neue Sportbike-Serie etabliert, für die KTM derzeit kein passendes Motorrad im Sortiment hat.