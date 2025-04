Assen, Lauf 1: Heimsieg von KTM-Star Jeffrey Buis

Im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Assen holte Freudenberg-KTM-Pilot Jeffrey Buis den Sieg. Der Niederländer und zweifache Weltmeister ist ein Meister der Taktik.

In der Superpole am Freitag fuhr WM-Leader Julio Garcia (Kawasaki) Bestzeit. Ebenfalls aus Reihe 1 ging Lokalmatador Jeffrey Buis mit der einzigen KTM in den ersten Lauf – Freudenberg-Teamkollege Phillip Tonn ist beim Meeting in Assen nicht am Start. Als Ersatz für den verletzten Unai Calatayud ist dagegen Valentin Folger (Yamaha) in den Niederlanden dabei.

Der Rennstart um 12:45 Uhr Ortszeit bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Nach der ersten Runde führte Buis und der Niederländer bemühte sich, mit schnellen Rundenzeiten Positionskämpfe zu verhindern und die vordere Gruppe nicht zu groß werden zu lassen. Tatsächlich konnten nur sieben Piloten die Pace des zweifachen Weltmeisters mitgehen.

Ab der dritten Runde ging es aber auch an der Spitze drunter und drüber. Typisch für die umkämpfte Serie gab es viele Überholmanöver und Führungswechsel. In den schnellen Passagen schob sich das Feld durch Windschatten immer wieder zusammen. Mit Antonio Torres (Kawasaki) verabschiedete sich Runde 4 nur ein Fahrer mit einem Sturz aus der Spitzengruppe.

Bis zum Ende blieb das Rennen gänzlich offen. Dann zog aber der taktisch klug agierende Buis wieder das Tempo an und setzte sich in der letzten Runde in der Schikane gegen seine Gegner durch – und gewann sein Heimrennen vor Humberto Maier (Yamaha) und Julio Garcia (Kawasaki).

Valentin Folger fuhr am Ende des Feldes ein einsames Rennen und kreuzte auf Platz 23 die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Buis vor Garcia und Fernandez in die erste Kurve.



Runde 1: Buis legt ein forsches Tempo an und liegt vor Salvador, Maier und Garcia. Folge auf Platz 29.



Runde 2: Buis führt eine Gruppe von sieben Piloten an. Die Verfolger liegen 3,5 sec zurück.



Runde 3: Garcia übernimmt die Führung. Die Spitzengruppe liegt innerhalb nur 0,6 sec.



Runde 4: Nach Buis und Garcia leisten nun auch Fernandez, Thompson und Salvador kurzzeitig Führungsarbeit. Sturz Torres aus der Spitzengruppe. Folger auf Platz 25.



Runde 5: Die Verfolgergruppe liegt 5,6 sec zurück und wird von Vannucci angeführt.



Runde 6: Buis (5.) am Ende der Gruppe. Folger weiter auf 25.



Runde 7: Buis kämpft sich wieder nach vorn. Garcia und Fernandez sind die härtesten Gegner um den Sieg.



Runde 8: Der als Letzter gestartete Kevin Fontainha hat 17 Plätze gewonnen und ist 13.!



Runde 9: Buis führt vor zwei Kawasaki und einer Kove. Die Verfolger liegen 8,6 sec zurück.



Runde 10: Es wird hektischer an der Spitze. Svoboda auf Platz 7 liegend gestürzt.



Runde 11: Die Spitze geht innerhalb 0,2 sec in die letzte Runde!