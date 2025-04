Assen, Lauf 2: KTM-Sieg durch Buis mit Fotofinish

Der zweite Lauf der Supersport-WM 300 in Assen war an Spannung kaum zu überbieten. Elf Piloten kämpften um den Sieg, aber Jeffrey Buis (KTM) hatte auf der Ziellinie um 0,001 sec die Nase vorn – und ist WM-Leader.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen basiert seit vergangenem Jahr nicht auf dem Ergebnis der Superpole, sondern für die Top-9 auf den schnellsten Rundenzeiten aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 gilt wieder die Reihenfolge der Superpole. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.

Aus der ersten Reihe startete somit Benat Fernandez (Kove), Carter Thompson (Kawasaki) und Julio Garcia (Kawasaki) – Fernandez wurde jedoch zu zwei Long-Lap verdonnert. Lauf-1-Sieger Jeffrey Buis (KTM) lauerte auf der fünften Position in Reihe 2. Für Valentin Folger (Yamaha) ging das zweite Rennen von Platz 28 los. In der Nachwuchsserie ist die Startposition aber nicht so entscheidend wie in den leistungsstärkeren Rennklassen.

Bei Rennstart um 12:45 Uhr war es diesig, aber der TT Circuit blieb bis zum Ende trocken. Typisch für die Rennen der Nachwuchsserie bildete sich an der Spitze eine große Gruppe, in der sich Positionen ständig änderten. Nach sechs von zwölf Runden trennten die Top-10 lediglich 1,4 sec und der Ausgang war völlig offen.

In Runde 7 verabschiedete sich Mirko Gennai (Kawasaki) mit einem Sturz aus der Spitzengruppe. Viele Piloten führten das Rennen zeitweise an, unter anderem David Salvador (Kawasaki), Humberto Maier (Yamaha), Garcia, Fernandez und Buis.

In der Schlussphase wurde es turbulent. Obwohl er zwei Long-Lap absolvierte, mischte Kove-Pilot Fernandez wieder an der Spitze. Nur als Sechster ging Buis in die letzte Runde, doch der Renninstinkt des Niederländers brachte ihn wieder in Führung. Der Sprint zur Ziellinie ging jedoch denkbar knapp aus: Nur um 0,001 sec vor David Salvador (Kawasaki) wurde der KTM-Pilot als Sieger gewertet. Als Dritter stieg Daniel Mogeda (Kawasaki) auf das Podium.

Mit dem Doppelsieg beim Heimrennen übernahm Buis auch die Führung in der Supersport-300-Weltmeisterschaft!

Valentin Folger kam auf der 21. Position ins Ziel

So lief das Rennen:

Start: Fernandez vor Buis und Salvador in die erste Kurve.



Runde 1: Buis führt das Rennen vor Garcia und Fernandez an. Das Feld ist eng beieinander.



Runde 2: Eine Spitzengruppe aus elf Piloten setzt sich leicht ab. Schnellste Rennrunde Daniel Mogeda (10.) in 1:49,206 min.



Runde 3: Fernandez absolviert seine erste Long-Lap. Sturz Tomas Alonso. Folger auf 26.



Runde 4: Buis behauptet sich stets in den Top-4. Schnellste Runde Fernandez (11.) in 1:48,804 min.



Runde 5: Kaum hat Fernandez zur vorderen Sturz aufgeschlossen, absolviert er die zweite Long-Lap und reiht sich als Zwölfter wieder ein. Sturz Di Persio.



Runde 6: Buis Dritter. Die Top-10 innerhalb 1,4 sec – und Fernandez (11.) holt wieder auf.



Runde 7: Sturz von Gennai aus der Spitzengruppe. Vorn setzt sich eine Gruppe von fünf Fahrern ab. Folger auf 25.



Runde 8: Fernandez hat die Spitze wieder zusammengeführt und liegt selbst an vierter Stelle!



Runde 9: Buis vorn, die Top-10 in 1,2 sec.



Runde 10: Sturz von Novotny und Roberto Fernandez (Kawasaki) in der Verfolgergruppe.



Runde 11: Vorn Salvador, Buis geht als Sechster in die letzte Runde.



Letzte Runde: Buis holt sich die Führung und gewinnt mit 0,001 sec Vorsprung auch den zweiten Lauf!