Jeffrey Buis (KTM): Ein Doppelsieg für die Ewigkeit

Obwohl Jeffrey Buis der erfolgreichste Fahrer der Supersport-WM 300 ist, war er bei seinem Heimrennen in Assen bisher nicht sonderlich erfolgreich. Am vergangenen Wochenende schlug der KTM-Pilot doppelt zu.

Jeffrey Buis ist als zweifacher Weltmeister ein ausgewiesener Spezialist der Supersport-WM 300. 16 Siege fuhr der Niederländer in dieser Kategorie bereits ein, elf mit Kawasaki und fünf mit KTM. Außerdem fuhr der 23-Jährige aus Meppel in 26 von 74 Rennen auf das Podium – ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Assen war Buis mit nur einem Podium jedoch nicht sonderlich erfolgreich.

Das änderte der Freudenberg-Pilot am vergangenen Wochenende in unnachahmlicher Weise. In den zwei umkämpften Rennen bewies Buis einmal mehr seinen Instinkt. Im entscheidenden Moment setzte sich Buis an die Spitze und gewann mit 0,093 sec und 0,001 sec Vorsprung!

«Wirklich unglaublich – bisher konnte ich nie in Assen gewinnen», stammelte der Lokalmatador. «Es ist großartig, die vielen Menschen auf den Tribünen so glücklich zu sehen. Dieses Wochenende werde ich sicher nie vergessen. Es ist ein Traum – nein, mehr als das. Es ist fantastisch, ich habe keine Worte dafür.»

Mit dem Doppelsieg auf dem TT Circuit sorgte Buis zudem für den ersten Doppelsieg von Freudenberg KTM. In der letzten Saison der 300er-WM könnte der Niederländer, der die Gesamtwertung mit 75 Punkten vor Julio Garcia (Kawasaki/61) anführt, mit seinem dritten Titel und dem ersten für KTM Geschichte schreiben.