Aragón, Lauf 2: Stürze und Chaos bei Yamaha-Sieg

Im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Aragón spielten sich Dramen ab. Zahlreiche Stürze sorgten für Chaos. Proiteure waren Yamaha-Sieger Matteo Vannucci und auch KTM-Pilot Jakob Rosenthaler.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen basiert seit vergangenem Jahr nicht allein auf dem Ergebnis der Superpole, sondern für die Top-9 auf den schnellsten Rundenzeiten aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 gilt wieder die Reihenfolge des Qualifyings. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.

Aus der ersten Reihe starteten somit Juan Risueno (Yamaha), Roberto Fernandez (Kawasaki) und Matteo Vannucci (Yamaha). Als bester KTM-Pilot rückte Jakob Rosenthaler auf die vierte Position nach vorn. Jeffrey Buis war Achter der Startaufstellung, Phillip Tonn auf 18. WM-Leader Benat Fernandez (Kove) ging als Elfter in den zweiten Lauf. Bekanntlich ist ein vorderer Startplatz in der Nachwuchsserie aber nicht so entscheidend wie in den leistungsstärkeren Kategorien.

Bei Rennstart um 15:15 Uhr war es mit 27 Grad Celsius zwar weiterhin sommerlich warm, über der Rennstrecke hing aber eine dichte Wolkendecke. Der angesagte Regen blieb aus, dennoch verlief das Rennen chaotisch.

In den ersten zwei Runden stürzten mit Buis und Tonn sowie David Salvador, Roberto Fernandez und Carter Thompson fünf Piloten aus der vorderen Gruppe. Davon profitierte der zu diesem Zeitpunkt führende Vannucci mit einem ordentlichen Vorsprung, den der Yamaha-Pilot weiter ausbaute. Nach elf Runden kreuzte der Italiener mit 10 sec Vorsprung als souveräner Sieger die Ziellinie.

In der Verfolgergruppe eliminierten sich weitere Piloten mit Stürzen, und mit Julio Garcia (Kawasaki) fiel nun auch noch der WM-Vierte mit einem technischen Problem aus. Zwei Runden vor dem Ende erhielt auch noch WM-Leader Benat Fernandez eine Long-Lap-Strafe, wodurch der Kove-Pilot aus den Top-5 auf Platz 17 zurückfiel – der Rookie sammelte als Neunter dennoch wichtige Punkte für die Gesamtwertung. In der großen Gruppe, die um die verbliebenen Podestplätze kämpften, setzten sich Loris Venemann (2./Kawasaki) und Humberto Maier (3./Yamaha) durch.

Profiteur der chaotischen Bedingungen war Jakob Rosenthaler, der bereits hoffnungslos zurückgefallen schien und zeitweise bis auf die zweite Position wieder nach vorn kam. Am Ende erreichte der Österreicher im sächsischen Team Freudenberg den soliden fünften Platz.

So lief das Rennen:

Start: Roberto Fernandez gewinnt den Sprint zur ersten Kurve. Rosenthaler verliert viele Positionen, dafür prescht Buis auf Platz 4 nach vorn.



Runde 1: Vanucci führt, Buis Vierter. Tonn hat sich auf Platz 8 vorgearbeitet.



Runde 2: Thompson stürzt per Highsider und reißt Buis mit ins Verderben. Wenige Kurven später fliegt auch Roberto Fernandez ab und danach Lauf-1-Sieger Salvador und Tonn. Vanucci profitiert und liegt 1,3 sec vorn.



Runde 3: Vanucci führt um 2,3 sec. WM-Leader Fernandez führt die Verfolger an. Rosenthaler Zehnter.



Runde 4: Vanucci baut seinen Vorsprung weiter aus. Von den WM-Favoriten ist nur Fernandez übrig geblieben.



Runde 5: Venaman führt die Verfolger an. Mit Risueno stürzt ein weiterer Fahrer auf einer vorderen Position.



Runde 6: Vannucci 7 sec vor Veneman und Fernandez. Rosenthaler Elfter, aber nur 1 sec hinter Veneman.



Runde 7: Julio Garcia kommt an die Box – ein weiterer Top-Pilot ist raus.



Runde 8: Vannucci liegt um 10 sec in Führung! Roberto Fernandez stürzt ein zweites Mal.



Runde 9: Zwischen Platz 2 und 17 liegen nur 2 sec. Rosenthaler mischt ganz vorn mit. Sturz Emiliano Ercolani (Kawasaki).



Runde 10: Fernandez bekommt eine Long-Lap-Strafe und fällt auf Platz 18 zurück.



Letzte Runde: Vannucci gewinnt vor Veneman und Maier. Rosenthaler Fünfter.