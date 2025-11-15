Max Verstappen: Nicht nur auf Mercedes-Wunschliste

Die Formel-1-Experten sind sich einig: Max Verstappen ist der beste Fahrer im Feld – wenn nicht sogar der Beste, den die Formel 1 bisher erlebt hat. Kein Wunder also, dass er bei vielen Teams auf der Wunschliste steht.

Dass Max Verstappen über ein aussergewöhnliches Talent verfügt, hat der Niederländer schon etliche Male bewiesen. Der Weltmeister der vergangenen vier Jahre zeigte so manche Glanztat – zuletzt im Grand Prix von São Paulo, den er trotz Start aus der Boxengasse als Dritter auf dem Podest beenden konnte.

In der WM-Wertung belegt der Red Bull Racing-Star derzeit den dritten Gesamtrang. Und die Chance, dass er es in diesem Jahr erneut schafft, den WM-Titel zu erobern, ist überschaubar. Dennoch sind sich die GP-Beobachter und Szenekenner einig: Verstappen ist derzeit der stärkste Fahrer im Feld der Königsklasse, wenn nicht sogar der Beste aller Zeiten.

Deshalb wird der 28-Jährige auch immer wieder offen umworben, etwa von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der kein Geheimnis um seinen Wunschkandidaten für das Werksteam der Sternmarke macht. Aber auch beim zweiten deutschen Autobauer steht der 68-fache GP-Sieger ganz oben auf der Wunschliste, wie Jonathan Wheatley betont.

Der Teamchef des künftigen Audi-Werksteams sagte dem Kollegen von «De Telegraaf»: «Natürlich will ich Max in unserem Auto haben. Was wäre ich für ein Teamchef, wenn ich das nicht wollen würde?» Wie gut Verstappen ist, konnte der langjährige Red Bull Racing-Sportchef aus nächster Nähe miterleben.

«Ich habe das Glück, schon lange mit Max befreundet zu sein, und auch mit seinem Vater Jos und seinem Manager Raymond. Aber diese Freundschaft entwickelt sich, indem man ehrlich zueinander ist und das aufgebaute Vertrauen nicht missbraucht. Aber das reicht derzeit nicht, um Verstappen direkt mit einem Formel-1-Cockpit bei Audi in Verbindung zu bringen», relativierte der Brite gleich.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22