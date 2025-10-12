Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: 2027 kann sich alles ändern

Estoril, Lauf 2: Fotofinish sorgt für WM-Spannung

Von Kay Hettich
Carter Thompson holte seinen dritten Saisonsieg
© Gold & Goose

Carter Thompson holte seinen dritten Saisonsieg

Der zweite Lauf der Supersport-WM 300 in Estoril endete mit einem Fotofinish. Durch den Sieg von Kawasaki-Pilot Carter Thompson (Kawasaki) ist die Weltmeisterschaft offen. Noch führt Kove-Ass Benat Fernandez. KTM Siebter
Die Startaufstellung für das zweite Rennen der Supersport-WM 300 basiert nicht allein auf dem Ergebnis der Superpole, sondern für die Top-9 auf den schnellsten Rundenzeiten aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 gilt wieder die Reihenfolge des Qualifyings. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.

Aus der ersten Reihe starteten somit WM-Leader Benat Fernandez (Kove), Loris Veneman (Kawasaki) und Juan Risueno (Yamaha) ein buntes Trio. Die Titelrivalen des Kove-Piloten David Salvador und Carter Thompson (beide Kawasaki) gingen von den Positionen 7 und 10 ins Rennen. Bester KTM-Pilot war Jeffrey Buis als Zehnter. Der Österreicher Jakob Rosenthaler war 17. der Startaufstellung, der Sachse Phillip Tonn 22.

Bei Rennstart um 15:15 Uhr Ortszeit war es mit 26 Grad Celsius weiterhin angenehm warm und die Sonne hatte sich wieder durchgesetzt. Ab der ersten Runde ging es turbulent zu und alle Titelanwärter platzierten sich in der vorderen Gruppe. Auf der langen Geraden schob sich das Feld im Windschatten immer wieder zusammen.

In Runde 7 gelang Thompson und Salvador dennoch ein Ausreißversuch. Die beiden Kawasaki-Piloten lagen zeitweise um fast eine Sekunde vorn, während dahinter Fernandez in Positionskämpfe verwickelt war. Doch nach drei Runden war das Kawasaki-Duo wieder eingefangen und es kam zu einem spannenden Finale.

Bis in die letzte Runde hatten fünf Piloten realistische Siegchancen. Beim Sprint bis zur Ziellinie nutzte Thompson den breiten Windschatten und fuhr auf den letzten Metern vorbei an Fernandez und Salvador zum Sieg. Als Zweiter holte Fernandez wichtige Punkte, liegt nun aber nur noch um zehn Punkte vor dem Australier. Dritter wurde Salvador, der es mit 22 Punkten Rückstand auf seinen Landsmann beim Saisonfinale in Jerez schwer haben wird.

Von den KTM-Piloten mischte Jeffrey Buis in der ersten Rennhälfte auf vorderen Positionen mit und erreichte am Ende mit 0,6 sec Rückstand den siebten Platz. Jakob Rosenthaler gelang ein zehnter Platz, Phillip Tonn wurde 14.

So lief das Rennen:

Start: Fernandez vor Risueno und Veneman in die erste Kurve. Thompson und Salvador auf 5 und 6. Buis Neunter. Sturz Roberto Fernandez.

Runde 1: Veneman vor Torres, Salvador und Risueno. 0,8 sec dahinter Buis, Thompson, Fernandez und Garcia. Ton auf 15, Rosenthaler 16.

Runde 2: Schnellste Runde Thompson in 1:50,213 min. Fernandez nur noch Achter.

Runde 3: Die Top-7 innerhalb einer Sekunde. Tonn auf 13.

Runde 4: Alle Titelanwärter in den Top-5. Buis Sechster. Schnellste Runde Mogeda in 1:49,858 min.

Runde 5: Buis führt erstmals. Vorn setzt sich eine Gruppe mit acht Piloten ab. Sturz Veneman. Osuna in 1:49,791 min.

Runde 6: Positionen und Führung wechseln sich ständig ab.

Runde 7: Salvador und Thompson setzen sich an der Spitze leicht ab. Fernandez führt die Verfolger an. Rosenthaler Zwölfter, Tonn 16.

Runde 8: Salvador und Thompson 0,7 sec vor Mogeda und Fernandez. Buis Achter.

Runde 9: Die Top-5 wieder innerhalb einer Sekunde.

Runde 10: Keine Veränderung.

Runde 11: Salvador führt vor Fernandez und Mogeda.

Letzte Runde: Thompson gewinnt vor Fernandez, Mogeda und Salvador – ein Fotofinish! Buis Siebter, Rosenthal Zehnter und Tonn 14.

Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Estoril, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki
2. Benat Fernandez (E) Kove + 0,010 sec
3. Daniel Mogeda (E) Kawasaki + 0,036
4. David Salvador (E) Kawasaki + 0,041
5. Antonio Torres (E) Kawasaki + 0,111
6. Matteo Vannucci (I) Yamaha + 0,187
7. Jeffrey Buis (NL) KTM + 0,610
8. Jose Osuna (E) Kawasaki + 0,630
9. Juan Risueno (E) Yamaha + 0,677
10. Jakob Rosenthaler (A) KTM + 0,860
11. Humberto Maier (BRA ) Yamaha + 1,113
12. Marco Gaggi (I) Yamaha + 3,211
13. Felix Mulya (RI) Yamaha + 3,221
14. Phillip Tonn (D) KTM + 5,657
15. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha + 5,662
16. Tomas Alonso (P) Kawasaki + 5,667
17. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki + 5,733
18. Marc Vich (E) Yamaha + 6,229
19. Elia Bartolini (I) Yamaha + 6,302
20. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha + 9,504
21. Unai Calatayud (E) Yamaha + 9,542
22. Loris Veneman (NL) Kawasaki + 25,568
23. Almer Alfarezel Decksa (RI) Yamaha + 25,580
24. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki + 25,604
25. Giacomo Zannini (I) Kawasaki + 25,626
26. Uriel Hidalgo (E) Kawasaki + 25,845
27. Troy Sovicka (CZ) Kawasaki + 29,969
28. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki + 44,894
29. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha + 55,271
- Julio Garcia (E) Kawasaki
- Roberto Fernandez (E) Kawasaki
Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Matteo Vannucci (I) Yamaha
2. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki + 0,304 sec
3. Loris Veneman (NL) Kawasaki + 0,336
4. Benat Fernandez (E) Kove + 0,360
5. David Salvador (E) Kawasaki + 0,517
6. Antonio Torres (E) Kawasaki + 0,642
7. Daniel Mogeda (E) Kawasaki + 1,076
8. Juan Risueno (E) Yamaha + 1,576
9. Humberto Maier (BRA ) Yamaha + 1,578
10. Roberto Fernandez (E) Kawasaki + 1,647
11. Jeffrey Buis (NL) KTM + 1,686
12. Julio Garcia (E) Kawasaki + 2,059
13. Jakob Rosenthaler (A) KTM + 5,105
14. Jose Osuna (E) Kawasaki + 11,745
15. Elia Bartolini (I) Yamaha + 19,406
16. Marco Gaggi (I) Yamaha + 19,420
17. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha + 19,808
18. Marc Vich (E) Yamaha + 19,812
19. Tomas Alonso (P) Kawasaki + 22,408
20. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha + 22,779
21. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha + 22,793
22. Phillip Tonn (D) KTM + 23,531
23. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki + 28,690
24. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki + 28,734
25. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki + 28,747
26. Uriel Hidalgo (E) Kawasaki + 32,715
27. Troy Sovicka (CZ) Kawasaki + 51,108
- Giacomo Zannini (I) Kawasaki
- Unai Calatayud (E) Yamaha
- Felix Mulya (RI) Yamaha
- Almer Alfarezel Decksa (RI) Yamaha
Supersport-300-WM 2025: Stand nach 14 von 16 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Benat Fernandez (E) Kove 205
2. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki 195
3. David Salvador (E) Kawasaki 183
4. Matteo Vannucci (I) Yamaha 159
5. Jeffrey Buis (NL) KTM 145
6. Julio Garcia (E) Kawasaki 140
7. Humberto Maier (BRA ) Yamaha 124
8. Antonio Torres (E) Kawasaki 114
9. Daniel Mogeda (E) Kawasaki 98
10. Jose Osuna (E) Kawasaki 81
11. Loris Veneman (NL) Kawasaki 73
12. Marco Gaggi (I) Yamaha 70
13. Juan Risueno (E) Yamaha 53
14. Jakob Rosenthaler (A) KTM 45
15. Felix Mulya (RI) Yamaha 42
16. Mirko Gennai (I) Kawasaki 35
17. Phillip Tonn (D) KTM 33
18. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha 32
19. Roberto Fernandez (E) Kawasaki 24
20. Elia Bartolini (I) Yamaha 23
21. Unai Calatayud (E) Yamaha 20
22. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki 19
23. Tomas Alonso (P) Kawasaki 12
24. Petr Svoboda (CZ) Kawasaki 9
25. Marc Vich (E) Yamaha 6
26. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha 5
27. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki 4
28. Faerozi Toreqottullah (RI) Yamaha 4
29. Daniel Ocete (E) Kawasaki 3
30. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki 3
31. Alessandro Di Persio (I) Yamaha 1

