Estoril, Lauf 2: Fotofinish sorgt für WM-Spannung

Der zweite Lauf der Supersport-WM 300 in Estoril endete mit einem Fotofinish. Durch den Sieg von Kawasaki-Pilot Carter Thompson (Kawasaki) ist die Weltmeisterschaft offen. Noch führt Kove-Ass Benat Fernandez. KTM Siebter

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der Supersport-WM 300 basiert nicht allein auf dem Ergebnis der Superpole, sondern für die Top-9 auf den schnellsten Rundenzeiten aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 gilt wieder die Reihenfolge des Qualifyings. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.

Aus der ersten Reihe starteten somit WM-Leader Benat Fernandez (Kove), Loris Veneman (Kawasaki) und Juan Risueno (Yamaha) ein buntes Trio. Die Titelrivalen des Kove-Piloten David Salvador und Carter Thompson (beide Kawasaki) gingen von den Positionen 7 und 10 ins Rennen. Bester KTM-Pilot war Jeffrey Buis als Zehnter. Der Österreicher Jakob Rosenthaler war 17. der Startaufstellung, der Sachse Phillip Tonn 22.

Bei Rennstart um 15:15 Uhr Ortszeit war es mit 26 Grad Celsius weiterhin angenehm warm und die Sonne hatte sich wieder durchgesetzt. Ab der ersten Runde ging es turbulent zu und alle Titelanwärter platzierten sich in der vorderen Gruppe. Auf der langen Geraden schob sich das Feld im Windschatten immer wieder zusammen.

In Runde 7 gelang Thompson und Salvador dennoch ein Ausreißversuch. Die beiden Kawasaki-Piloten lagen zeitweise um fast eine Sekunde vorn, während dahinter Fernandez in Positionskämpfe verwickelt war. Doch nach drei Runden war das Kawasaki-Duo wieder eingefangen und es kam zu einem spannenden Finale.

Bis in die letzte Runde hatten fünf Piloten realistische Siegchancen. Beim Sprint bis zur Ziellinie nutzte Thompson den breiten Windschatten und fuhr auf den letzten Metern vorbei an Fernandez und Salvador zum Sieg. Als Zweiter holte Fernandez wichtige Punkte, liegt nun aber nur noch um zehn Punkte vor dem Australier. Dritter wurde Salvador, der es mit 22 Punkten Rückstand auf seinen Landsmann beim Saisonfinale in Jerez schwer haben wird.

Von den KTM-Piloten mischte Jeffrey Buis in der ersten Rennhälfte auf vorderen Positionen mit und erreichte am Ende mit 0,6 sec Rückstand den siebten Platz. Jakob Rosenthaler gelang ein zehnter Platz, Phillip Tonn wurde 14.

So lief das Rennen:

Start: Fernandez vor Risueno und Veneman in die erste Kurve. Thompson und Salvador auf 5 und 6. Buis Neunter. Sturz Roberto Fernandez.



Runde 1: Veneman vor Torres, Salvador und Risueno. 0,8 sec dahinter Buis, Thompson, Fernandez und Garcia. Ton auf 15, Rosenthaler 16.



Runde 2: Schnellste Runde Thompson in 1:50,213 min. Fernandez nur noch Achter.



Runde 3: Die Top-7 innerhalb einer Sekunde. Tonn auf 13.



Runde 4: Alle Titelanwärter in den Top-5. Buis Sechster. Schnellste Runde Mogeda in 1:49,858 min.



Runde 5: Buis führt erstmals. Vorn setzt sich eine Gruppe mit acht Piloten ab. Sturz Veneman. Osuna in 1:49,791 min.



Runde 6: Positionen und Führung wechseln sich ständig ab.



Runde 7: Salvador und Thompson setzen sich an der Spitze leicht ab. Fernandez führt die Verfolger an. Rosenthaler Zwölfter, Tonn 16.



Runde 8: Salvador und Thompson 0,7 sec vor Mogeda und Fernandez. Buis Achter.



Runde 9: Die Top-5 wieder innerhalb einer Sekunde.



Runde 10: Keine Veränderung.



Runde 11: Salvador führt vor Fernandez und Mogeda.



Letzte Runde: Thompson gewinnt vor Fernandez, Mogeda und Salvador – ein Fotofinish! Buis Siebter, Rosenthal Zehnter und Tonn 14.