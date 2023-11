Calvin Fonvielle schickte Jace Owen neben die Strecke

KTM-Sarholz-Pilot Calvin Fonvieille lieferte sich beim Supercross in Stuttgart mit Jace Owen (Yamaha) einen spannenden Zweikampf. In der letzten Runde setzte er sich durch und Jace Owen verpasste das Podium.

Calvin Fonvieille ging am Freitagabend beim ADAC Supercross in Stuttgart als einziger Fahrer für das Team KTM Sarholz an den Start. Im Zeittraining fuhr der Franzose die schnellste Zeit seiner Gruppe, insgesamt aber nur die siebtschnellste in der SX2-Klasse. Das Qualifikationsrennen lief für den Viertplatzierten der Französischen Meisterschaft mit einem Sieg besser.

Im Finale als Zweiter ans Startgatter gerollt, holte Fonvieille den Holeshot und führte die ersten Runden an. «Das Finale war ganz schön verrückt. Ich hatte einen guten Start, aber kam zu Beginn des Rennens nicht mit der Strecke zurecht», erklärte er nach dem Rennen. «Ich fiel zurück auf Platz 3.»

Fonvieille verlor in der ersten Rennhälfte den Anschluss an die Vordermänner Maxime Desprey (Yamaha) und Jace Owen (Yamaha). In der zweiten Rennhälfte fand er in seinen Rhythmus und machte reichlich Boden auf Owen gut. Eine Runde vor Schluss war er nah genug für einen Überholversuch am Yamaha-Piloten dran. Am Kurveneingang fuhr er nach innen neben Owen und ging mit einem fairen Blockpass am amerikanischen Supercross-WM-Piloten vorbei. Owen, dem ein Podiumsplatz nahezu sicher war, stand plötzlich neben der Strecke und beendete das Rennen als Siebter.

«Als ich feststellte, dass Jace [Owen] nicht mehr hinter mir war, ärgerte ich mich» gab Fonvieille zu. «Er ging nach meinem Überholmanöver anscheinend zu Boden und das wollte ich nicht. Es sollte ein sauberes Überholmanöver werden. Am Ende des Abends freute ich mich trotzdem, erneut in Stuttgart auf dem Podium zu stehen.»

Ergebnisse ADAC Supercross Stuttgart, Freitag:



SX1, Finale: 1. Greg Aranda (F), Yamaha. 2. Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3. Thomas Ramette (F), Yamaha. 4. Charles Lefrancois (F), Honda. 5. Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6. Ryan Breece (USA), Yamaha. 7. Lucas Imbert (F), Yamaha. 8. Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9. Ludovic Macler (F), Honda. 10 Lorenzo Camporese (I), Honda. 11. Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12. Hugo Basaula (P), Husqvarna.



SX2, Finale: 1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3. Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4. Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5. Maxwell Sanford (USA), Honda. 6. Nico Kock (D), GASGAS. 7. Jace Owen (USA), Yamaha. 8. Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9. Paul Bloy (D), KTM. 10. Jules Pietre (F), Yamaha. 11. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12. Clement Briatte (F), Suzuki.