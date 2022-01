Vorschau: Anaheim-1 mit Ken Roczen (Honda)

Ken Roczen beginnt in Anaheim seine 6. Saison als HRC Werksfahrer

Im Angel Stadium von Anaheim beginnen an diesem Wochenende die US Supercrossmeisterschaften. Für Ken Roczen beginnt damit seine 6. Saison als HRC-Werksfahrer. Mehrere Werksfahrer wechselten das Team.

Die US Supercrossmeisterschaften beginnen an diesem Wochenende am traditionellen Austragungsort des Saisonstarts: Im Angel Stadium von Anaheim! Die Strecke ist ausgestattet mit zahlreichen Rhythmussektionen, Doppel- und Dreifachsprüngen sowie zwei ausgedehnten Waschbrettsektionen (2 x10 Whoops).

Auch in diesem Jahr gibt es wieder enorm viel Spannung vor dem Startschuss der über 17 Runden ausgetragenen Supercross-Meisterschaften. Aus deutscher Sicht wird Ken Roczen beim Start in seine 6. HRC-Saison erwartet. Red Bull KTM-Werksfahrer Cooper Webb rückt in diesem Jahr mit der Startnummer 1 des Titelverteidigers aus. Eli Tomac wird sein erstes Rennen auf der Factory-Yamaha bestreiten und sein französischer Teamkollege Dylan Ferrandis war der überlegene Fahrer der letzten Freiluftsaison. Für Jason Anderson wird es ebenfalls der erste Auftritt als Kawasaki-Werksfahrer werden. Aaron Plessinger, der während der Freiluftsaison ebenfalls gute Leistungen ablieferte, wird erstmals mit der Werks-KTM unter Wettkampfbedingungen starten. Für Malcolm Stewart wird das Rennen der erste Start als Husqvarna-Werksfahrer sein.

Kawasaki-Werksfahrer Adam Cianciarulo hat sich im Training wieder eine Schulterverletzung zugezogen und wird angeschlagen starten. Der deutsche Freestyler Kai Haase will versuchen, sich im Feld der besten Supercrossfahrer der Welt für das Abendprogramm zu qualifizieren.

Die Reihen der 250 Westküstenmeisterschaft sind bereits vor dem Saisonbeginn etwas dezimiert: Titelverteidiger Justin Cooper (Yamaha) und Titelaspirant Jett Lawrence verletzten sich im Training und können nicht starten. Als Ersatz für Jett Lawrence disponierte HRC um und schickt nun dessen älteren Bruder Hunter ins Rennen. Hunter Lawrence sollte ursprünglich an der Ostküste starten.

Der deutsche 'Club MX' Pilot Dominique Thury wird versuchen, den Finaleinzug zu schaffen. Mit Phillip Klakow hat sich ein weiterer deutscher Fahrer angemeldet, der sich für das Abendprogramm qualifizieren will.

So können die Rennen von Anaheim 1 verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (Saisonpass für 129,99 US$)

Zeitplan Anaheim-1*)

Samstag, 8. Januar 2022

20:30 - 21:50: Freies Training

22:05: 250SX West Gruppe B Qualifying 1

22:20: 250SX West Gruppe C Qualifying 1

22:35: 250SX West Gruppe A Qualifying 1

22:50: 450SX Gruppe A Qualifying 1

23:05: 450SX Gruppe B Qualifying 1

23:20: 450SX Gruppe C Qualifying 1

Sonntag, 9. Januar 2022

00:20: 250SX West Gruppe C Qualifying 2

00:35: 250SX West Gruppe B Qualifying 2

00:50: 250SX West Gruppe A Qualifying 2

01:05: 450SX Gruppe A Qualifying 2

01:20: 450SX Gruppe B Qualifying 2

01:35: 450SX Gruppe C Qualifying 2

Vorläufe:

04:10: 250SX West Vorlauf 1

04:24: 250SX West Vorlauf 2

04:38: 450SX Vorlauf 1

04:52: 450SX Vorlauf 2

Hoffnungsläufe:

05:20: 250SX West Hoffnungslauf

05:31: 450SX Hoffnungslauf

Finals:

05:50: Finale 250SX West

06:29: Finale 450SX



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr