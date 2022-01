Neu: Der Kalender der US-Supercross-Meisterschaft

In wenigen Tagen beginnt in Anaheim die AMA Supercross-Meisterschaft, die über 17 Runden im Wochentakt ausgetragen wird. Einige Protagonisten haben in diesem Jahr die Teams gewechselt.

Ab diesem Jahr haben die AMA Supercrossmeisterschaften nicht mehr den offiziellen Status einer Supercross-WM. Trotzdem sind und bleiben die US-Serien im Supercross vorerst das Maß der Dinge, denn nirgendwo anders erfreut sich der Sport größerer Popularität als in den gewaltigen Hallen und Stadien der USA. Bereits in wenigen Tagen wird im Angel Stadium das Startgatter zum Saisonauftakt fallen.

Mit Spannung wird der erste Auftritt von Eli Tomac auf Yamaha erwartet. Er und sein Teamkollege Dylan Ferrandis sind heiß auf die neue Saison. Ferrandis dominierte die US Nationals 2021. Der Fokus des Franzosen ist nun auf den Supercrosstitel gerichtet. Titelverteidiger Cooper Webb hat sich entschieden, mit der Startnummer 1 des Champions auszurücken. Ex-Champion Jason Anderson wird nach seinem Wechsel ins Kawasaki-Werksteam mit einer Extra-Portion Motivation am Start stehen. Wie wird der Brite Max Anstie auf der KTM abschneiden, wie wird sich Malcolm Stewart als Husqvarna-Werksfahrer präsentieren?

Das Neue Jahr wartet also mit vielen Veränderungen auf, die mit Spannung erwartet werden. Ken Roczen (Honda) und Justin Barcia (GASGAS) setzen auf Kontinuität. Welche Strategie Teams und Protagonisten auch verfolgen, es wird eine lange und harte Saison werden. Die Meisterschaft wird über 17 Rennen ausgetragen. Nur einen einzigen Samstag (2. April) haben die Piloten frei, ansonsten geht die Meisterschaft Schlag auf Schlag in einem Zuge im Wochentakt durch.

Im Angel Stadium von Anaheim wird die Serie am 8. Januar beginnen. Dort werden am 29. Januar sowie am 12. Februar noch zwei weitere Rennen ausgetragen. Die Champions der 450er Klasse sowie der West und East Regionalmeisterschaften werden am 7. Mai m Rice-Eccles Stadium von Salt Lake City gekürt.

Kalender der US Supercrossmeisterschaften 2022



08. Januar: Anaheim 1, Angel Stadium, (West)

15. Januar: Oakland, RingCentral Coliseum, (West)

22. Januar: San Diego, Petco Park (West)

29. Januar: Anaheim 2, Angel Stadium (West)

05. Februar: Glendale, State Farm Stadium (West)

12. Februar: Anaheim 3, Angel Stadium (West)

19. Februar: Minneapolis, US Bank Stadium (East)

26. Februar: Arlington, AT&T Stadium

05. März: Daytona Beach, Daytona Int. Speedway (East)

12. März: Detroit, Ford Field, (East)

19. März: Indianapolis, Lucas Oil Stadium, (East)

26. März: Seattle, Lumen Field (West)

09. April: St. Louis, Dome at America’s Center (East)

16. April: Atlanta, Atlanta Motor Speedway (East/West)

23. April: Foxborough, Gillette Stadium (East)

30. April: Denver, Empower Field at Mile High (West)

07. Mai: Salt Lake City, Rice-Eccles Stadium (East/West)