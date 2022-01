Spektakulär: Auch Kai Haase startet in den USA

Mit diesem Transporter will Kai Haase zu den US-Supercrossrennen anreisen

Neben Ken Roczen (Honda) und Dominique Thury (Yamaha) starten zum Saisonauftakt der US-Supercrossmeisterschaften auch Kai Haase (450) und Philipp Klakow (250). Dazu werden weitere Europäer am Start stehen.

Am kommenden Samstag beginnen im kalifornischen Anaheim die US-Supercrossmeisterschaften. Mit dabei sind nach offizieller Nennliste neben Ken Roczen (Honda/450 ccm) und Dominique Thury (Yamaha/250 ccm) auch zwei weitere deutsche Starter: Kai Haase (450 ccm) und Philipp Klakow (250 ccm). Klakow versuchte sich bereits 2017 in der US Lites-Klasse. Freestyler Kai Haase profilierte sich im letzten Jahr als Tausendsassa bei seinem Projekt 'Praktikai'. Er absolvierte Rennen im Bereich Hard Enduro, Motocross, Flattrack, Supermoto, Mountainbike-Downhill und bewies bei einen Trainingstag im Speedway ebenfalls sein Talent auf zwei Rädern.

Nun geht es für Haase auf eigene Faust in die USA. Er kaufte sich dort einen Transporter und will damit zu den Rennen anreisen. Zugleich gab er die Trennung mit seinem Sponsor und Partner 'Weberwerke' bekannt. 'Weberwerke' unterstützt auch Dominique Thury bei seinem US-Abenteuer. Haase erklärte: «Es ist Zeit, Abschied zu nehmen - Abschied von einem Sponsor, mit dem wir in den letzten 3 Jahren ein Team aufgebaut haben. Ich hoffe, ich konnte dabei unterstützen, etwas aufzubauen und habe mit 'Praktikai' mein eigenes Projekt verwirklichen können. 'Praktikai' probiere ich weiter zu leben, doch ab 2022 wird es ohne Weberwerke einen Weg für mich geben. Manchmal trennen sich eben Wege! Trotzdem sage ich hier noch einmal ein Danke für die letzten Jahre.»

Cooper Webb hat seine Karrierestartnummer 2 gegen die Startnummer 1 des amtierenden Champions eingetauscht. Sein Teamkollege im KTM-Werksteam ist der Franzose Marvin Musquin, der weiterhin mit der Startnummer 25 ausrücken wird.

Mit Max Anstie (450 ccm) und Thomas Do (250 ccm) haben weitere Europäer zur Saisoneröffnung ihre Nennung abgegeben und mit Dylan Walsh startet ein alter Bekannter aus der WM in Anaheim. Der Neuseeländer startete 2020 noch in der Motocross-WM.

Vorläufige Starterliste Anaheim-1, 450 ccm

1 - Cooper Webb

3 - Eli Tomac

7 - Aaron Plessinger

9 - Adam Cianciarulo

10 - Justin Brayton

11 - Kyle Chisholm

14 - Dylan Ferrandis

15 - Dean Wilson

17 - Joey Savatgy

19 - Justin Bogle

23 - Chase Sexton

25 - Marvin Musquin

26 - Alex Martin

27 - Malcolm Stewart

34 - Max Anstie

41 - Brandon Hartranft

51 - Justin Barcia

54 - Mitchell Oldenburg

57 - Kevin Moranz

61 - Fredrik Noren

78 - Cade Clason

87 - Alex Ray

94 - Ken Roczen

95 - Justin Starling

97 - Jerry Robin

99 - RJ Wageman

114 - Nick Schmidt

145 - Travis Smith

191 - Curren Thurman

200 - Ryan Breece

204 - Kyle Greeson

282 - Theodore Pauli

421 - Vann Martin

447 - Deven Raper

501 - Scotty Wennerstrom

509 - Alex Nagy

512 - Austin Cozadd

597 - Mason Kerr

722 - Adam Enticknap

751 - Josh Hill

810 - Kai Haase

837 - Bryson Gardner

848 - Joan Cros

976 - Josh Greco

981 - Austin Politelli

Vorläufige Starterliste Anaheim-1, 250cc Lites West:

18 - Jett Lawrence

28 - Christian Craig

29 - Michael Mosiman

31 - Jalek Swoll

33 - Austin Forkner

35 - Garrett Marchbanks

40 - Dilan Schwartz

43 - Carson Mumford

45 - Colt Nichols

47 - Seth Hammaker

48 - Cameron McAdoo

49 - Nate Thrasher

58 - Ryan Surratt

60 - Thomas Do

62 - Vince Friese

69 - Robbie Wageman

74 - Derek Kelley

79 - Hunter Schlosser

85 - Hunter Sayles

98 - Dominique Thury

101 - Dylan Walsh

118 - Cheyenne Harmon

120 - Todd Bannister

121 - Chris Howell

138 - David Pulley

141 - Richard Taylor

150 - Jess Pettis

158 - Tre Fierro

161 - Cole Thompson

162 - Max Sanford

167 - Jesse Flock

181 - Wyatt Lyonsmith

246 - Chance Blackburn

260 - Dylan Woodcock

277 - Kordel Caro

338 - Brandon Ray

364 - Chad Saultz

432 - Kaeden Amerine

503 - McClellan Hile

538 - Addison Emory

612 - Mitchell Falk

645 - Colby Copp

726 - Gared Steinke

755 - Jack Brunell

910 - Carson Brown

914 - Geran Stapleton

973 - Philipp Klakow

995 - Christopher Prebula?

996 - Preston Taylor