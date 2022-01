Westküsten-Champion Justin Cooper (Yamaha) verletzt

Noch vor dem Auftakt der US Supercrossmeisterschaften brach sich der amtierende Westküsten-Champion Justin Cooper (Yamaha) mehrfach den Fuß und wird voraussichtlich ein halbes Jahr pausieren müssen.

Wenige Tage vor dem Auftakt der US-Supercrossmeisterschaften am 8. Januar in Anaheim brach sich der Titelverteidiger der Lites-Westküstenmeisterschaft Justin Cooper den rechten Fuß. Insgesamt 4 Mittelfußknochen sind betroffen. Zusätzlich sind einige Bänder in Mitleidenschaft gezogen. Der Yamaha-Werksfahrer wird nun voraussichtlich 6 Monate ausfallen. Damit hat Cooper weder die Chance, in der später beginnenden Ostküstenmeisterschaft zu starten, noch kann er sicher sein, dass er beim Start der US Nationals am 28. Mai in Pala am Start stehen kann.

«Ich bin während des Trainings in einer Rhythmussektion von der Strecke abgekommen und habe die Anfahrt zum folgenden Dreifachsprung nicht erwischt», erklärte Cooper. «Ich hätte den verpatzten Sprung beinahe noch abfangen können, bin aber mit dem Bein unter die Fußraste gekommen. Ich werde wahrscheinlich Anfang nächster Woche operiert. Das war nicht der Start, den ich mir für das neue Jahr vorgestellt hatte. Ich hoffe, dass ich wenigstens bis zum Beginn der Freiluftsaison wieder fit sein kann.»