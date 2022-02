Malcolm Stewart (Husqvarna/P4): Trotz Crash stark

Husqvarna-Werksfahrer Malcolm Stewart holte in Minneapolis den ersten Vorlaufsieg seiner 450er Karriere und befand sich im Finale klar auf Podiumskurs, doch ein Sturz warf ihn auf P4 zurück.

Malcolm Stewart hat in diesem Jahr einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Er wechselte von Star Racing Yamaha ins Husqvarna-Werksteam. Zugleich begab er sich unter die Fittiche des Star-Trainers Aldon Baker mit sichtbaren Erfolgen. Stewart wirkt dieses Jahr wesentlich athletischer als jemals zuvor. Bereits beim Saisonauftakt in Anaheim demonstrierte er eindrucksvoll Speed, physische und mentale Stärke sowie Ausdauer. Doch schon am Pressetag hatte er einen Dämpfer, als er unsanft abflog. Nach einer Kollision mit Marvin Musquin beendete er den Saisonauftakt auf Rang 7. Jeder ahnte aber, dass Malcolm mehr kann und damit blieb dieser 7. Rang tatsächlich auch das schlechteste (!) Ergebnis seiner bisherigen Saison. Konstanter war dieses Jahr lediglich Tabellenführer Tomac, dessen schlechteste Ergebnisse in diesem Jahr zweimal Platz 6 markierten.

Zurück zu 'Mookie': In Minneapolis gewann er den Vorlauf und setzte damit einen weiteren Meilenstein seiner Karriere, denn es war der erste Heat-Race-Sieg seiner 450er Laufbahn. «Ich habe mich den ganzen Tag über gut gefühlt», kommentierte Stewart diesen Sieg. Im Finale mischte er dann ebenfalls gleich von Anfang an im Bereich der Top-4 mit und überholte in Runde 10 Cooper Webb, der den Holeshot gezogen hatte.

Bis Runde 22 rangierte 'Mookie' auf P3 hinter Sexton und Anderson und schien damit klar auf Podiumskurs zu sein, als er bei der Landung nach einem Sprung wegrutschte, stürzte und auf P5 hinter Marvin Musquin zurückfiel. Nach dem Crash von Chase Sexton in der vorletzten Runde beendete Stewart den Abend von Minneapolis auf Platz 4. «Es war mein Fehler», grübelte Stewart über seinen Sturz, «aber so etwas ist eben Teil des Sports. Wir werden daraus lernen und versuchen, uns zu verbessern.»

Das Podium verfehlte Stewart auf P4 in Minneapolis am Ende nur knapp, aber in der Tabelle rückte er dennoch von P4 auf Rang 3 vor und verwies Chase Sexton auf Tabellenplatz 4. Stewarts Rückstand zur Spitze beträgt nach 7 von 17 Rennen 20 Punkte.

Ergebnis Minneapolis, 450 ccm:

1. Jason Anderson (USA), Kawasaki

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Marvin Musquin (FRA), KTM

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

5. Justin Barcia (USA), GASGAS

6. Eli Tomac (USA), Yamaha

7. Aaron Plessinger (USA), KTM

8. Ken Roczen (GER), Honda

9. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

10. Justin Brayton (USA), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 151

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 148, (-3)

3. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 131, (-20)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 128 (-23)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 126, (-25)