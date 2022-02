Jason Anderson: Dritter Streich zum Geburtstag?

Kawasaki-Supercross-Neuzugang Jason Anderson sorgt für viel Freude und strebt zu seinem Geburtstag nachträglich den nächsten Sieg an.

Jason Anderson hat mit dem Wechsel zu Kawasaki einen Goldgriff getätigt. Der Mann aus dem Bundesstaat New Mexiko ist in der Tabelle der US-Supercross-Serie aktuell Zweiter und jagt seinen Kawasaki-Vorgänger und nunmehrigen Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac.

Anderson hat bereits zwei Saisonsiege für Kawasaki eingefahren, am Donnerstag feierte er dann seinen 29. Geburtstag. Dies nahm der Meister von 2018 zum Anlass für emotionale Worte an seine Familie, Freunde und Wegbegleiter: «Man wird älter, aber was am wichtigsten ist, ich lebe und liebe das Leben mit der wunderbarsten Familie, Freunden und meiner Frau!»

«El Hombre», wie Anderson von seinen Kumpels und Fans genannt wird, gesteht: «Der sportliche Erfolg war unglaublich. Aber im Moment bin ich einfach dankbar für die tollen Leute in meinem Leben, mit denen ich die schönen Dinge des Lebens teilen kann.»

Zum Geburtstag gab es beim Spaßvogel auch noch – passend zu seinem Alter – exakt 29 Prozent Nachlass auf sämtliche Produkte seiner Team Fried-Freizeit-Kollektion. Bestellungen über 100 US-Dollar nehmen zudem an einer Verlosung seines Alpinestars-Sieger-Shirts von Anaheim 3 teil und haben auch die Chance auf eine von drei Scott-Schutzbrillen.

Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 134 Punkte

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 122, (-12)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 116, (-18)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 112, (-22)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 110 (-24)

6. Cooper Webb (USA), KTM, 103, (-31)

7. Marvin Musquin (FRA), KTM, 98, (-36)

8. Ken Roczen (GER), Honda, 92, (-42)

9. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 92, (-42)

10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 81, (-53)