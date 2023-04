Supercross East Rutherford: Zeitplan und Vorschau

In East Rutherford findet der 14. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt

An diesem Wochenende gastiert die US Supercross-Meisterschaft im offenen Metlife Stadium von East Rutherford und es könnte in New Jersey am Samstag regnen. Die Piloten der 250er Klasse treffen sich zum East/West Showdown

Die US Supercross-Meisterschaften gehen an diesem Wochenende in East Rutherford/New Jersey vor den Toren von New York City in ihre 14. Meisterschaftsrunde. Das riesige Metlife Stadium ist offen, weshalb das Wetter für die Veranstaltung eine Rolle spielen könnte. Bei Tageshöchsttemperaturen von 20 Grad besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 60%.

Im Gegensatz zu den Rennen in Atlanta, das letzte Woche in den frühen Nachmittagsstunden ausgetragen wurde, gibt es diese Woche wieder einen normalen Zeitplan in den Abendstunden Ortszeit. Das bedeutet, dass die Rennen in mitteleuropäischer Sommerzeit wieder mitten in der Nacht zum Sonntag stattfinden. Das 450er Finale beginnt kurz vor halb Vier.

Vor den letzen vier Veranstaltungen des Jahres könnte es an der Tabellenspitze kaum enger zugehen. HRC-Pilot Chase Sexton hat sich mit seinem Sieg in Atlanta wieder als Titelanwärter empfohlen. Die Tabelle führt Eli Tomac (Yamaha) mit 292 Punkten an, aber sein Vorsprung gegenüber Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb beträgt nur 6 Punkte. Webb war mit seiner Leistung (P4) am letzten Wochenende alles andere als zufrieden. Er weiß, was in dieser Phase der Meisterschaft zu tun ist und wird alles daran setzen, Tomac abzufangen. Auch für Sexton bleibt kein Spielraum zum Taktieren. Mit 17 Punkten Rückstand zur Spitze muss er in die Offensive gehen, wenn er im Titelkampf noch ein Wörtchen mitreden will.

Ken Roczen (Suzuki), der letzte Woche wieder aufs Podium fuhr, muss GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia im Auge behalten, der ihn letzte Woche auf Tabellenrang 5 verdrängen konnte. Roczen hat nur einen Punkt Rückstand zu Barcia und er hat auf jeden Fall noch beste Chancen, die Meisterschaften auf Platz 4 zu beenden.

Meisterschaftsstand nach Lauf 13 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 292

2. Cooper Webb (USA), KTM, 286, (-6)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 275, (-17)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 239, (-53)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 238, (-54)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 214, (-78)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 213, (-79)

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 155, (-137)

9. Christian Craig (USA), Husqvarna, 150, (-142)

10. Justin Hill (USA), KTM, 140, (-152)

In East Rutherford wird in der 250er Klasse ein East/West Showdown Rennen ausgetragen. Die Fahrer der Ost- und Westküste treten gemeinsam in einem Finale gegeneinander an. Das bedeutet, dass die beiden Lawrence-Brüder gegeneinander im Supercross antreten werden. Jett dominiert die Westküstenmeisterschaften und sein älterer Bruder Hunter führt an der Ostküsten. Dominique Thury (Yamaha) ist als Westküstenfahrer dabei.

So kann der 14. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in East Rutherford verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Atlanta *)

Samstag, 22.04.2023

19:20 - 250SX Futures, Q1

19:35 - 250SX Overflow, Q1

19:50 - 250SX East, Q1

20:05 - 250SX West, Q1

20:20 - 450SX Group A, Q1

20:35 - 450SX Group B, Q1

20:50 - 450SX Group C, Q1

21:20 - 250SX Futures, Q2

03:35 - 250SX Overflow, Q2

21:50 - 250SX West, Q2

22:05 - 250SX East, Q2

22:20 - 450SX Group A, Q2

22:35 - 450SX Group B, Q2

22:50 - 450SX Group C, Q2

Sonntag, 23.04.2023

Vorläufe:

01:03 - 250SX West

01:17 - 250SX East

01:31 - 450SX Heat 1

01:45 - 450SX Heat 2

01:59 - 250SX Futures Main Event

LCQ:

02:17 - 250SX E/W Last Chance Qualifier

02:29 - 450SX Last Chance Qualifier

Finals:

02:55 - 250SX East/West Showdown

03:28 - 450SX Main Event



* Angaben in MESZ und ohne Gewähr