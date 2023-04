Hunter Lawrence (Honda) siegt in Atlanta

Mit einem souveränen Sieg in Atlanta konnte Hunter Lawrence (Honda) seinen Vorsprung ein der US-Ostküstenmeisterschaft auf 45 Punkte ausbauen. Nate Thrasher (Yamaha) stürzte und verletzte sich. Auch Tom Vialle stürzte.

7. Lauf der US Ostküstenmeisterschaft im Infield des Atlanta Motor Speedway: Der 17-jährige Youngster Haiden Deegan (Yamaha) zog den Holeshot zum 250er Finale und er lieferte sich in der Anfangsphase einen heißen Kampf mit dem heranstürmenden Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda).

MX2-Weltmeister Tom Vialle kollidierte schon in der ersten Runde während der Flugphase eines Sprungs mit einem Konkurrenten. Der Franzose ging hart zu Boden und musste das Rennen benommen beenden. In der zweiten Runde beging Hunter Lawrence in einer Rhythmuspassage einen Fehler, verlor die Kontrolle über sein Bike, konnte aber einen Crash gerade noch vermeiden. Der Australier kam von der Strecke ab und fiel kurzzeitig hinter Jordon Smith (Yamaha) auf P3 zurück. Danach fand Lawrence aber seinen Rhythmus und übernahm in Runde 3 die Führung.

Yamaha-Werksfahrer Nate Thrasher rangierte auf Rang 4 hinter seinen beiden Teamkollegen Jordon Smith und Haiden Deegan. Er wollte den Anschluss halten, doch am Ende der Whoops strauchelte er, ging hart zu Boden und musste von der Medical Crew von der Strecke abtransportiert werden. Allem Anschein nach hat er sich eine Schulterverletzung zugezogen. Auch Jeremy Martin (Yamaha) musste das Rennen nach einem Sturz aufgeben.

Max Anstie (Honda) startete im Bereich der Top-5 ins Finale, doch der Brite haderte mit den Whoops und fiel zwischenzeitlich auf Rang 6 zurück. Nach dem Ausfall von Thrasher rückte er auf P5 vor und verbesserte sich in der Tabelle von P5 auf P3.

Hunter Lawrence gewann schließlich souverän mit einem Vorsprung von 8,2 Sekunden vor Smith, Deegan und Jo Shimoda, der nach monatelanger Verletzungspause (Schulter) wieder auf die Rennstrecke zurückkehrte. Lawrence baute seinen Vorsprung auf 45 Punkte aus. Thrasher fiel nach seinem Ausfall von P2 auf P4 zurück. Neuer Zweiter ist nun Haiden Deegan.

Das nächste Rennen findet kommende Woche in East Rutherford statt, wo die Fahrer im East/West Shootout gegeneinander antreten. Hunter Lawrence wird dort also auf seinen jüngeren Bruder Jett treffen, der seinerseits die Westküstenmeisterschaft anführt.

Ergebnis Atlanta 250 East:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Jordon Smith (USA), Yamaha

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

5. Max Anstie (GB), Honda

6. Henry Miller (USA), Honda

7. Chris Blose (USA), Kawasaki

8. Talon Hawkins (USA), Husqvarna

9. Cullin Park (USA), Honda

10. Caden Braswell (USA), Honda

...

19. (DNF): Nate Thrasher (USA), Yamaha

21. (DNF) : Jeremy Martin (USA), Yamaha

22. (DNF): Tom Vialle (F), KTM

Tabellenstand 250 East nach Event 7 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 177

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 132, (-45)

3. Max Anstie (GB), Honda, 122, (-55)

4. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 120 (-57)

5. Jordon Smith (USA), Yamaha, 115, (-62)

6. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 111, (-66)

7. Chris Blose (USA), Kawasaki, 104, (-73)

8. Tom Vialle (F), KTM, 86, (-91)

9. Cullin Park (USA), Honda, 81, (-96)

10. Coty Schock (USA), Honda, 72, (-105)