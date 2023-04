Nate Thrasher (Yamaha) fällt nach Crash verletzt aus

Bei seinem Crash in Atlanta zog sich Yamaha-Werksfahrer Nate Thrasher eine Hüftluxation, einen Bruch des Schlüsselbeins und eine Bänderverletzung im Knie zu. Nun muss er sich einer Operation unterziehen.

Star Racing Yamaha Werksfahrer Nate Thrasher rangierte im Finale von Atlanta auf Rang 4 hinter seinen beiden Teamkollegen Jordon Smith und Youngster Haiden Deegan. Er trat in Atlanta mit dem Handicap eines angerissenen Kreuzbandes an und erschien am Freitag humpelnd bei der Pressekonferenz. Im Rennen wollte aber trotzdem den Anschluss zur Spitzengruppe halten. Nate rangierte vor dem Rennen auf Tabellenrang 2. In Runde 8 des Main Events von Atlanta kam er am Ende der Whoops ins Straucheln, flog heftig über den Lenker ab und konnte aus eigener Kraft nicht wieder aufstehen.

Schon an der Strecke war klar, dass sich Thrasher schwer verletzt hatte. Die Medical Crew transportierte ihn mit dem Medical Car aus dem Infield des Atlanta Motor Speedways.

Die Diagnose war ernüchternd: Ausgekugelte Hüfte, Bruch des Schlüsselbeins und eine weitere Bänderverletzung des zuvor schon angeschlagenen Kreuzbandes.

«Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt einen perfekten Tag», stöhnte Thrasher. «Ich hatte die schnellste Trainingsrunde und gewann das Heat Race. Die Ärzte konnten die ausgekugelte Hüfte wieder einrenken, aber das CT zeigte Fragmente von Knochensplittern, die wahrscheinlich eine Operation notwendig machen.»

Durch den Ausfall fiel Thrasher in der Ostküstenmeisterschaft vorerst von P2 auf P4 zurück, doch die Saison ist für den 20-Jährigen ohnehin vorbei. Wir wünschen ihm von dieser Stelle aus gute und vollständige Genesung.