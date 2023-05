Zeitplan SX Denver: Ken Roczen auf Podiumskurs

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Cooper Webb (KTM) und Justin Barcia (GASGAS) hat Ken Roczen (Suzuki) die Chance, die Saison auf dem Podium zu beenden. Jett Lawrence (Honda) steht vor dem Titelgewinn.

Im nicht überdachten Empower Field at Mile High von Denver findet am kommenden Wochenende der 16. und damit vorletzte Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt. Die Wetterprognosen sagen Sonnenschein mit leichter Bewölkung bei Tageshöchsttemperaturen von 22 Grad voraus. In knapp 2000 Metern Höhe wird die Physis der Sportler besonders gefordert. Auch die Leistung der Motoren wird in Denver der Höhenluft Tribut zollen.

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Cooper Webb (Gehirnerschütterung), Jason Anderson (Halswirbelbrüche) und Justin Barcia (Brüche in Schlüsselbein, Schulter und Rippen) haben sich die Reihen an der Tabellenspitze kurz vor Saisonende weiter gelichtet.

Lediglich HRC-Werksfahrer Chase Sexton könnte Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) theoretisch die Meisterschaft streitig machen. Tomac ist in Colorado der Lokalmatador. Er bringt einen beruhigenden Vorsprung von 18 Punkten mit. Sofern er diesen Vorsprung in Denver auf 26 Punkte oder mehr ausbauen könnte, wäre er bei seinem Heimrennen sogar vorzeitig Meister. Aber dieses Szenario scheint nach dem Stand der Dinge eher unwahrscheinlich, denn schon beim letzten Rennen in Nashville fuhr er taktisch und auf Sicherheit.

Ken Roczen (Suzuki) hat nach den Ausfällen von Webb und Barcia beste Chancen, die Saison auf Rang 3 zu beenden. In den letzten beiden Rennen muss der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot 24 Punkte einfahren, um mit Webb auf Tabellenrang 3 gleichzuziehen. In Saisondurchschnitt holte er in dieser Saison 19 Punkte pro Rennen. Hinter ihm rangieren Barcia und Anderson auf den Tabellenplätzen 5 und 6, die aber - wie erwähnt – ebenfalls beide verletzt ausgefallen sind. Auf Rang 7 folgt dann schon Red Bull KTM Werksfahrer Aaron Plessinger mit uneinholbaren 67 Punkten Rückstand. Darüber hinaus ist ohnehin derzeit noch ungewiss, ob Plessinger in Denver überhaupt starten kann, denn auch er ist nach seinem Crash in East Rutherford weiterhin angeschlagen.

Nach der Papierform zu urteilen, dürfte das Rennen in Denver demnach eine Angelegenheit zwischen Sexton, Tomac und Roczen werden. Vielleicht kann Kawasaki-Werksfahrer Adam Cianciarulo die Gunst der Stunde nutzen, um sein erstes Podium zu holen.

Meisterschaftsstand 450 ccm nach Lauf 15 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 338

2. Chase Sexton (USA), Honda, 320, (-18)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 304, (-34)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 280, (-58)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 267, (-71)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 242, (-96)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 213, (-125)

8. Justin Hill (USA), KTM, 172, (-166)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 170, (-168)

10. Dean Wilson (GB), Honda, 165, (-173)

Nachdem Hunter Lawrence am letzten Wochenende in Nashville die Lites-Ostküsten-Meisterschaft vorzeitig gewinnen konnte, ist diese Woche sein jüngerer Bruder Jett am Zuge. Ihm fehlten beim East-West-Showdown nur noch wenige Punkte zum vorzeitigen Titelgewinn. Wenn Jett am Ende des Tages einen Vorsprung von 26 Punkten oder mehr hat, ist er Westküsten-Champion. Für Dominique Thury wird es in den letzten beiden Rennen darum gehen, den Einzug ins Abendprogramm zu erreichen.

Tabellenstand 250 West nach Event 7 von 9:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 176

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 137, (-39)

3. Enzo Lopez (USA), Yamaha), 118, (-58)

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 112, (-64)

5. Max Vohland (USA), KTM, 104, (-72)

6. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 101, (-75)

7. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 99, (-77)

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 98, (-78)

9. Cole Thompson (USA), Yamaha, 73, (-103)

10. Derek Kelly (USA), KTM, 70, (-106)

...

28. Dominique Thury (GER), Yamaha, 7, (-169)

So kann der 16. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Denver verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream:

Zeitplan Denver *)

Samstag, 6. Mai 2023:

21:05 - 250SX Gruppe C, Q1

21:20 - 250SX Gruppe B, Q1

21:35 - 250SX Gruppe A, Q1

21:50 - 450SX Gruppe A, Q1

22:05 - 450SX Gruppe B, Q1

22:20 - 450SX Gruppe C, Q1

22:30 - KTM Junior Racing Training 1

23:20 - 250SX Gruppe C, Q2

23:35 - 250SX Gruppe B, Q2

23:50 - 250SX Gruppe A, Q2

Sonntag, 7. Mai 2023:

01:05 - 450SX Gruppe A, Q2

01:20 - 450SX Gruppe B, Q2

01:35 - 450SX Gruppe C, Q2

01:45 - KTM Junior Racing Training 2

Vorläufe:

03:06 - 250SX Heat 1

03:21 - 250SX Heat 2

03:36 - 450SX Heat 1

03:50 - 450SX Heat 2

04:04 - KTM Junior Racing Main Event

LCQ:

04:22 - 250SX Last Chance Qualifier

04:34 - 450SX Last Chance Qualifier

Finals:

04:55 - 250SX Main Event

05:27 - 450SX Main Event



* Angaben in MESZ und ohne Gewähr