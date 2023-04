Hunter Lawrence (HRC) ist 250 East Champion

Mit einem souveränen Sieg im 250er Ostküsten-Finale von Nashville kürte sich der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence vorzeitig zum Champion. Lawrence siegte vor Jo Shimoda (Kawasaki) und Jordon Smith (Yamaha).

Mit einem Sieg im Finale von Nashville sicherte sich der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence vorzeitig den Gewinn der US-Supercross-Ostküstenmeisterschaften. Der Australier tat es mit Würde und Stil: Obwohl ihm bereits wenige Punkte zum Titelgewinn gereicht hätten, setzte er nach seinem Sieg imVorlauf auch im Finale auf Angriff.

Hunter startete hinter Jordon Smith (Yamaha) und blieb in den ersten Runden in Schlagdistanz zum Führenden. Smith geriet zunehmend unter Druck und beging in der 6. Runde einen Fehler. Er verfehlte die Spur und setzte beim Absprung mit dem Rahmen am Boden auf und musste die Strecke kurzzeitig verlassen. Damit war der Weg für Hunter frei. Er kontrollierte das Rennen von der Spitze, ließ nichts mehr anbrennen und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 3,8 Sekunden vor dem Japaner Jo Shimoda (Kawasaki), der sich ebenfalls gegen Jordon Smith (Yamaha) durchsetzen konnte.

Während die erste Titelentscheidung der Saison 2023 in Nashville gefallen war, bleibt der Kampf um das Podium weiterhin spannend und eng. Max Anstie (Honda) kam in Tennessee hinter seinem härtesten Rivalen Haiden Deegan (Yamaha) auf P5 ins Ziel und rangiert 2 Punkte hinter 'Dangerboy' Deegan auf Rang 3 der Tabelle. Diese Entscheidung wird dann erst beim Saisonfinale in Salt Lake City in zwei Wochen fallen.

Ergebnis 250 East, Nashville:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

3. Jordon Smith (USA), Yamaha

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha

5. Max Anstie (GB), Honda

6. Jeremy Martin (USA), Yamaha

7. Tom Vialle (F), KTM

8. Chris Blose (USA), Kawasaki

9. Henry Miller (USA), Honda

10. Cullin Park, (USA), Honda

Tabellenstand 250 East nach Event 9 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 224 (Vorzeitig Champion)

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 168, (-56)

3. Max Anstie (GB), Honda, 166, (-58)

4. Jordon Smith (USA), Yamaha, 141, (-83)

5. Chris Blose (USA), Kawasaki, 132, (-92)

6. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 128, (-96)

7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 120 (-104)

8. Tom Vialle (F), KTM, 111, (-113)

9. Cullin Park (USA), Honda, 109, (-115)

10. Coty Schock (USA), Honda, 89, (-135)