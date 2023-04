Schwere Zeit für KTM USA: Alle 6 Werksfahrer verletzt

Nachdem Cooper Webb nach einem Crash im Vorlauf von Nashville verletzt ausfiel, erwischte es Justin Barcia im 450er Finale. Der GASGAS-Werksfahrer zog sich offenbar eine Schulterluxation und einen Schlüsselbeinbruch zu.

Der Ausfall von Cooper Webb im Vorlauf von Nashville war für das Red Bull KTM Werksteam schon starker Tobak. Webb war nicht nur der einzige verbliebene KTM-Werksfahrer im Feld, sondern er hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch intakte Titelchancen, die jetzt Makulatur sind.

Werksfahrer Marvin Musquin war schon nach dem Saisonauftakt in Anaheim mit einer langwierigen Handgelenksverletzung ausgesfallen.

Aaron Plessinger erwischte es im Qualifikationstraining von East Rutherford. Er hatte zwar keine Brüche zu beklagen, konnte aber in Nashville trotzdem nicht antreten. Damit war im 450er Finale von Nashville keiner der 3 Factory-KTM-Piloten mehr am Start.

Aber auch die zur KTM-Gruppe gehörenden Teams von Husqvarna und GASGAS hat es in dieser Saison voll erwischt: Zuerst verletzte sich Husqvarna-Werksfahrer Malcolm Stewart am Knie und fiel ab dem 3. Event in Anaheim aus. Sein Teamkollegen Christian Craig verletzte sich in Glendale: Er liegt mit einer Hüftluxation im Krankenbett: Sein gebrochener und ausgekugelter Ellenbogen musste operiert werden.

Nach dem Ausfall Webbs war in Nashville der letzte Mann der KTM-Gruppe Justin Barcia auf der Troy Lee Designs Factory GASGAS. Der Sieger der Schlammschlacht von East Rutherford befand sich im Finale von Nashville auf Podiumskurs, als er am Ende der Sektion 'dragon's back' auf dem Vorderrad landete und sich heftig überschlug.

Barcia musste mit dem Verdacht eines Schlüsselbeinbruchs und einer Schulterluxation von der Medical Crew aus dem Nissan Stadion gefahren werden. Die Verletzungen wurden offiziell zwar noch nicht bestätigt, aber Barcias Rehabilitation wird nach dem Stand der Dinge voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Musquin, Plessinger, Webb, Stewart, Craig und jetzt auch noch Barcia: Alle 6 Werksfahrer der KTM-Gruppe sind in dieser Saison verletzt ausgefallen. Das KTM-Lager in den USA macht gerade schwere Zeiten durch.