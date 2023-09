Zeitplan: SMX-Playoff #1 mit Ken Roczen (Suzuki)

Am kommenden Samstag wird in Charlotte die erste Runde der SMX-Playoffs ausgetragen. Der deutsche HEP Suzuki Pilot Ken Roczen erscheint in der offiziellen Starterliste. Das Regelwerk der Playoff-Runden ist speziell.

Nach der erfreulichen Nachricht, dass Ken Roczen beim Motocross der Nationen in Ernée für die deutsche Nationalmannschaft antreten wird, folgt gleich die nächste freudige Überraschung, denn der deutsche HEP Suzuki-Pilot wird am kommenden Wochenende auch zur Premiere der SMX-Playoffs auf dem Charlotte Motor Speedway antreten.

Außerdem mit dabei sein wird Cooper Webb, der für sein neues Team Star Racing Yamaha antreten wird. Als Favoriten gehen die beiden HRC-Werksfahrer Chase Sexton und Jett Lawrence an den Start. Sie haben über die gesamte Saison die meisten Punkte der kombinierten SX-MX-Wertung gesammelt. Da Jett Lawrence die Supercross-Meisterschaften in der 250er Klasse absolviert hat und danach in die 450er Freiluftsaison gewechselt ist, bringt US Supercross-Champion Sexton die meisten Punkte mit und geht in Charlotte mit 25 Punkten an den Start. Der Zweite der kombinierten Gesamtwertung erhält 22, der Dritte 20 Zähler. P20 geht mit 2 Punkten ins Rennen.

Die Top-30 der kombinierten Wertung beider Klassen sind für die Playoffs qualifiziert. Die Top-20 der kombinierten Wertung sind für die Hauptrennen qualifiziert. Die Fahrer zwischen P21 und P30 der Gesamtwertung müssen sich über das LCQ qualifizieren, wo nur die ersten beiden Fahrer die beiden verbleibenden Plätze der Finalläufe erkämpfen. Deshalb dürften schon die LCQ-Rennen spannungsgeladen sein.

Ken Roczen erzielte in der kombinierten SX-MX-Wertung insgesamt 340 Punkte und erreichte damit P8 der kombinierten Gesamtwertung. Damit geht er in Charlotte mit 14 Punkten ins Playoff und hat damit einen Rückstand von nur 11 Punkten zu Leader Sexton. Das ist wenig, denn die Punktevergabe verdoppelt sich im zweiten Playoff und verdreifacht sich in Playoff #3.

Ausgangslage 450er, kombinierte Wertung vor dem ersten Playoff:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 25 Punkte

2. Aaron Plessinger (USA), KTM, 22, (-3)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 20, (-5)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 18, (-7)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 17, (-8)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 16, (-9)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 15, (-10)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 14, (-11)

9. Eli Tomac (USA), Yamaha, 13, (-12)

10. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 12, (-13)

11. Fredrik Noren (S), Suzuki, 11, (-14)

12. Grant Harlan (USA), Yamaha, 10, (-15)

13. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 9, (-16)

14. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 8, (-17)

15. Justin Hill (USA), KTM, 7, (-18)

16.Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 6, (-19)

17. Dean Wilson (GB), Honda, 5, (-20)

18. Shane McElrath (USA), Suzuki, 4, (-21)

19. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 3, (-22)

20. Josh Hill (USA), Yamaha, 2, (-23)

Ausgangslage 250er, kombinierte Wertung vor dem ersten Playoff:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 25 Punkte

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 22, (-3)

3. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 20, (-5)

Der Sieger des ersten Playoffs erhält 25 Punkte. Der Sieger des zweiten Playoffs erhält bereits 50 Zähler und im dritten Playoff in Los Angeles werden sogar 75 Punkte für den Sieger vergeben. Damit ist sichergestellt, dass kein Fahrer vorzeitig Champion wird und sich die Dramatik voll und ganz auf das Finale konzentriert.

In jedem Rennen stehen 22 Fahrer am Startgatter der beiden Läufe. Insgesamt können die Fahrer sehr viel Preisgeld holen. Der Gesamtsieger der 450er Klasse erhält eine Million US$. Für P10 werden immerhin noch 75.000 US$ ausgeschüttet. Jeder Laufsieg in der 450er Klasse wird mit 100.000 US$ vergütet, für P2 gibt es 50.000, P3 – 25.000. In der 250er Klasse ist es immerhin noch die Hälfte.

Kurz gesagt: Es geht um viel Geld und die Karten werden in Charlotte definitiv nicht nur neu gemischt, sondern es wird auch um die hinteren Plätze hart gekämpft werden, denn selbst dort geht es um Tausende US-Dollar.

In Summe werden 5,5 Millionen US Dollar Preisgeld für die Playoffs ausgegeben. Die Rennen können über den kostenpflichtigen Kanal von Supermotocross.tv verfolgt werden.

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan Playoff 1, Charlotte Motor Speedway *)

15:20 - SMX Training & Qualifying



20:30 – Eröffnung

21:06 - 250SMX Lauf 1 (20 Minuten + 1 Runde)

21:38 - 450SMX Lauf 1 (20 Minuten + 1 Runde)

22:55 - 250SMX Lauf 2 (20 Minuten + 1 Runde)

23:27 - 450SMX Lauf 2 (20 Minuten + 1 Runde)



*) Angaben in MESZ ohne Gewähr