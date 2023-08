Jo Shimoda (Kawasaki) siegt in Indiana

Mit einem Doppelsieg gewann der japanische Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda das Saisonfinale von Crawfordsville (Indiana). Hunter Lawrence (Honda) wurde Champion der 250er Klasse. Tom Vialle (KTM/P3) erreicht das Podium.

Saisonfinale der US Nationals in Crawfordsville (Indiana): Mit einem Doppelsieg gewann der japanische Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda den 11. Lauf der US Nationals 250. Die Titelentscheidung zugunsten von Hunter Lawrence (Honda) war bereits im ersten Lauf gefallen. Der Australier fuhr nach seinem Titelgewinn den zweiten Lauf im 'cruise mode' auf P9.

Jo Shimoda lieferte sich in der ersten Rennhälfte ein spannendes Duell gegen seinen Kawasaki-Teamkollegen Ryder DiFrancesco und später gegen Yamaha-Werksfahrer Levi Kitchen. Di Francesco konnte die Pace der Anfangsphase nicht über die Distanz halten und fiel auf P6 zurück. Levi Kitchen fiel nach Crash aus. Auch der in Crawfordsville gut aufgelegte Kawasaki-Werksfahrer Austin Forkner stürzte und musste das Rennen angeschlagen beenden.

Jo Shimoda sicherte mit seinem Sieg in Indiana den dritten Meisterschaftsrang ab. Am Ende trennten ihn nur noch 6 Punkte auf Justin Cooper auf Rang2.

Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle erreichte mit einem 3-4-Ergebnis im letzten Rennen der Saison den dritten Podiumsrang hinter Haiden Deegan (Yamaha). Damit verbesserte sich der noch amtierende französische MX2-Weltmeister noch von Tabellenrang 8 auf P6 vor seinem amerikanischen Teamkollegen Maximus Vohland.

Ergebnis US Nationals Crawfordsville:

1. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 1-1

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 2-3

3. Tom Vialle (F), KTM, 3-4

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 13-2

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 5-9

6. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 9-6

7. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 11-5

8. Maximus Vohland (USA), KTM, 8-8

9. Seth Hammaker (USA), 6-12

10. Stilez Robertson (USA), 12-11

11. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 4-35 (DNF)

Meisterschaftsendstand:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 419

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 399, (-20)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 393, (-26)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 371, (-48)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 322, (-97)

6. Tom Vialle (F), KTM, 302, (-117)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 295, (-124)

8. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 288, (-131)

9. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 221, (-198)

10. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 208, (-211)