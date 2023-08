Tom Vialle (KTM/3.): «Das war alles neu für mich»

Tom Vialle musste in den USA viel lernen

Red Bull-KTM-Ass Tom Vialle wetzte beim Ironman National in Crawfordsville auf das Podium und schloss somit seine erste US-Motocross-Saison noch mit einem Ausrufezeichen ab.

Für US-Neuling Tom Vialle ging die Motocross-Saison in Crawfordsville (Indiana) mit einem starken Ergebnis zu Ende. Der 23-jährige Franzose holte sich die Plätze 3 und 4 in den Wertungsläufen und stand damit als Dritter der Tageswertung nochmals auf dem Podium der 250er-Klasse. Den vierten Rang erkämpfte sich Vialle nach einer guten Aufholjagd in Durchgang 2.

Vialle, der sich davor in der Ironman-Quali Platz 7 gesichert hatte, beendete die Saison somit auf dem sechsten Gesamtrang. Saison-Highlight des zweifachen MX2-Weltmeisters und Red Bull-KTM-Werksfahrers war in der Outdoor-Saison der Tagessieg in Southwick.

«Ich wusste wirklich nicht, was ich von diesem Jahr, in dem ich meine ersten Pro-Motocross-Saison bestritt, erwarten sollte», fasst der Sohn von Frédéric Vialle zusammen. «Es ging darum zu lernen, wie die Jungs hier Rennen fahren, jedes Wochenende die Pisten kennenzulernen und zu verstehen, wie die Bikes hier abgestimmt werden.»

Noch etwas war nach eigenen Angaben gewöhnungsbedürftig für den Südfranzosen: «Supercross im Winter zu fahren und dann während des Sommers Motocross, das war alles neu für mich. Ich bin daher glücklich, meine Saison hier beim Ironman National mit einem Podium zu beenden, den Sieg in Southwick geholt zu haben und gesund aus meiner ersten vollen US-Saison zu kommen.»

250-ccm-Ergebnis US-Nationals Crawfordsville:

1. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 1-1

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 2-3

3. Tom Vialle (F), KTM, 3-4

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 13-2

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 5-9

6. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 9-6

7. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 11-5

8. Maximus Vohland (USA), KTM, 8-8

9. Seth Hammaker (USA), 6-12

10. Stilez Robertson (USA), 12-11

11. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 4-35 (DNF)

Meisterschaftsendstand:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 419

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 399, (-20)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 393, (-26)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 371, (-48)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 322, (-97)

6. Tom Vialle (F), KTM, 302, (-117)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 295, (-124)

8. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 288, (-131)

9. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 221, (-198)

10. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 208, (-211)