Neuheit: TCR Germany Trophy für 2025 gestartet

Der TCR-Sport in Deutschland soll nach schwierigen Jahren gestärkt werden. Der weltweite TCR-Rechteinhaber gründet die TCR Germany Trophy, welche in diesem Jahr über vier Rennwochenenden ausgefahren wird.

Deutsche Fahrer und Teams, die an TCR-Wettbewerben teilnehmen, können um eine neue Auszeichnung kämpfen, nachdem der weltweite TCR-Rechteinhaber WSC die Einführung der neuen TCR Germany Trophy bestätigt hat.

Die Trophäe steht Fahrern mit deutscher Staatsangehörigkeit offen sowie Fahrern, die für Teams fahren, die mit einer vom DMSB ausgestellten Lizenz antreten.

Vier Veranstaltungen werden für die neue Auszeichnung gewertet. Das einzige Rennen in Deutschland findet in Hockenheim gemeinsam mit der TCR Europe statt. Weitere Läufe werden in Monza, Most und auf dem Red Bull Ring ausgefahren, wo die TCR Germany Trophy zusammen mit der TCR World Tour und der TCR Eastern Europe antreten wird. Alle Rennen finden in einem gemeinsamen Feld mit den weiteren TCR-Meisterschaften statt.

«Es gibt eine Vielzahl an TCR-Fahrzeugen in Deutschland, und wir dachten, dass es an der Zeit ist, die Wettbewerber dazu anzuspornen, sie einzusetzen», erklärt WSC-Präsident Marcello Lotti. «Diese neue Trophy bietet deutschen Fahrern und Teams die Möglichkeit, an richtigen TCR-Wettbewerben teilzunehmen, und wir sind zuversichtlich, dass dies zu einer Wiederbelebung der TCR Germany Championship führen könnte.»

Das langfristige Ziel der WSC ist somit klar eine neue deutsche TCR-Meisterschaft. Der ADAC stellte die ADAC TCR Germany aufgrund von Teilnehmermangel vor der Saison 2023 ein. In der Anfangsphase der Tourenwagenserie gingen über 40 der Fahrzeuge an den Start, doch im Laufe der Zeit wanderten immer mehr Teilnehmer in den GT3- und GT4-Sport ab und das generelle Interesse entfernte sich vom Tourenwagensport. 2024 planten Franz Engstler und Josef Krenek die Neugründung einer deutschen TCR-Rennserie, doch auch diese Pläne scheiterten.

Rennkalender TCR Germany Trophy 2025:

06.06. – 08.06. – Hockenheim (TCR Europe)

20.06. – 22.06. – Monza (TCR World Tour)

25.07. – 27.07. – Most (TCR Eastern Europe)

05.09. – 07.09. – Red Bull Ring (TCR Europe)