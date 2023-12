TCR-Rennserie kehrt 2024 nach Deutschland zurück

Nachdem die ADAC TCR Germany vor der Saison 2023 eingestellt wurde, erhält Deutschland 2024 erneut eine eigene TCR-Meisterschaft. Franz Engstler und Josef Krenek richten die Rennserie aus.

Zur Saison 2024 erhält Deutschland wieder eine eigene TCR-Rennserie. An sechs Rennwochenende werden die rund 350 PS starken Tourenwagen an den Start gehen und den Titel in der neuen Rennserie ausfahren.

Organisiert wird die Rennserie vom ehemaligen WTCC-Rennsieger und DTM-Teamchef Franz Engstler und dem Tschechen Josef Krenek, beides langjährigen Tourenwagenexperten.

«Wir wollen zu den Grundlagen zurückkehren», erläutert Franz Engstler. «Das bedeutet: Erschwinglicher Motorsport für Fahrer und Teams sowie spannender Rennsport mit einer Vielzahl von Automarken und maximaler Zugänglichkeit.»

Die drei deutschen Gastspiele werden im Rahmenprogramm von ADAC Racing Weekends stattfinden, wie die Serie mitteilte. Zudem wird es zwei Gastspiele in Österreich und ein Rennwochenende in der Slowakei geben, die gemeinsam mit der von Krenek organisierten TCR Eastern Europe ausgefahren werden.

Vorläufiger Rennkalender:

15.04 – Testtag Salzburgring

17.05 – 19.05 – Red Bull Ring

07.06 – 09.06 – Slovakiaring

28.06 – 30.06 – Nürburgring

09.08 – 11.08 – Hockenheimring

20.09 – 22.09 – Salzburgring

11.10 – 13.10 – Nürburgring

Die ADAC TCR Germany wurde von 2016 bis 2022 ausgerichtet. Vor der Saison 2023 wurde die Rennserie aufgrund von Teilnehmermangel abgesagt und als eigene Division in der STT (Spezial Tourenwagen Trophy) ausgeschrieben. Doch im gesamten Saisonverlauf ging kein einziges Fahrzeug in der Division an den Start.

Im Jahr 2017 platzte das Starterfeld der Tourenwagenserie mit 44 eingeschriebenen Fahrzeugen aus allen Nähten. Doch die Folge waren Rennen mit unzähligen Kollisionen, Abflügen und Safety Car-Phasen. In allen Jahren der Rennserie waren die Fans allerdings von der Rennaction der TCR-Boliden begeistert, so dass diese nun auf ein starkes Comeback der TCR Germany unter Regie von Engstler und Krenek hoffen.