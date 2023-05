Richard Cooper dominiert auch zweiten Supertwin-Lauf

Im zweiten Rennen der Klasse Supertwin machte es der spätere Sieger lange spannend. Am Ende war er aber ein verdienter Sieger. Nach einem Motorschaden fehlte der Österreicher Julian Trummer in der Startaufstellung.

Zweites Supertwin-Rennen, zweite Chance für Jeremy McWilliams, Paul Jordan und Adam McLean und den Rest des Feldes die Vorherrschaft von Richard Cooper, der den ersten Lauf überlegen für sich entschieden hat, zu besiegen. Für den Österreicher Julian Trummer endete Rennen 1 desaströs. In der zweiten Runde rollte er mit Motorschaden aus. Weil der Abschleppwagen ohne zu halten an ihm vorbeigefahren ist, versäumte er das Supersport-Rennen.

Es ist aber nicht der Polesetter Cooper, der den besten Start erwischt. McLean setzt sich an die Spitze, wird aber rasch von McWilliams an die zweite Stelle verwiesen. Copper sieht sich das Ganze aus sicherer Entfernung vom dritten Platz an. Jordan macht sich auf seinem Motorrad klein und hängt im Windschatten von Cooper. Den Viert- und Fünftplatzierten trennt nach der ersten ein Respektabstand von über zweieinhalb Sekunden.

Seite an Seiten jagen McWilliams und McLean die Gerade Richtung University Corner. Copper hat es sich im Windschatten gemütlich gemacht. Es macht fast den Anschein, dass Copper noch nicht volles Risiko geht und er sich den entscheidenden Angriff für einen späteren Zeitpunkt aufhebt. Jordan muss als Vierter auf Fehler seiner Vorderleute warten.

In der dritten Runde schnappt sich Cooper McWilliams und McLean in einem Aufwaschen und setzt sich mit der schnellsten Runde des Rennens sofort von seinen Verfolgern ab. Peter Hickman, der hinter Stefano Bonetti an der sechsten Stelle liegt, muss das Rennen aufgeben. Joe Loughlin und Cory West rücken um einen Platz nach vor.

Nach vier Runden überquert Cooper mit einem Vorsprung von xx Sekunden als Sieger den Zielstrich. Die Entscheidung um Platz 2 ist vorzeitig gefallen, McWilliams darf sich über den zweiten Rang freuen, McLean kommt als Dritter ins Ziel. Stefano Bonetti, der 2019 überraschenderweise das erste Rennen dieser Klasse gewonnen hat, wird Fünfter.

Ergebnis, Supertwin 2

1. Richard Cooper (GB), Kawasaki. 2. Jeremy McWilliams (GB), Paton, 4,846 sec zur. 3. Adam McLean (GB), +7,503. 4. Paul Jordan (GB), Kawasaki. 5. Stefano Bonetti (I), Paton. 6. Joe Loughlin (IRL), Kawasaki. Ferner: 10. Francesco Curinga (I), Paton. Julian Trummer (A), Yamaha, nicht gestartet. Schnellste Runde: Cooper in 4:48,174 min. (neuer Rundenrekord).