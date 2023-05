Am Samstag wird Joshua Brookes beim North West 200 fehlen

Im Training der Superbike-Kategorie düste Josh Brookes mit über 341 km/h über die Landstraße. Damit stellte der 40-jährige Australier beim North West 200 einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf.

Nach acht Jahren Abwesenheit kehrte Josh Brookes im Vorjahr zum North West 200 zurück. Im abschließenden Superbike-Rennen gelang dem australischen Ducati-Fahrer damals hinter dem Nordiren Glenn Irwin (Honda) und dem Briten Richard Cooper (Suzuki) als Drittem auf Anhieb wieder eine Podiumsplatzierung.

Der ehemalige Rundenrekordhalter auf der 14,436 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsstrecke zählte dieses Jahr zum engsten Favoritenkreis. Mit zwei Siegen und vier Podiumsplätzen bei den ersten beiden Veranstaltungen der BSB zeigte er sich in Höchstform. In der Zwischenwertung der Meisterschaft liegt er nur drei Punkte hinter Irwin an der zweiten Stelle.

Dass Brookes auch von der maschinellen Seite in der Lage sein würde, im Kampf um den Sieg in der Superbike-Klasse ein gehöriges Wörtchen mitzureden, beweist seine Geschwindigkeit, mit der er vor der Bremszone der University Kurve gemessen wurde. Mit 212,4 Meilen pro Stunde (341,8825 km/h!) überbot der BMW-Pilot die bisherige Bestmarke des Neuseeländers Bruce Anstey.

Wenn am Samstag die beiden Superbike-Läufe gestartet werden, wird Brookes allerdings nicht mehr dabei sein. Er und sein Teamkollege Peter Hickman durften am Donnerstag am Superstock-Rennen nicht teilnehmen, weil die Felgen ihrer Motorräder nicht dem technischen Reglement entsprachen. Deshalb zog das Team FHO Racing BMW ihre Anmeldung für alle Klassen zurück.