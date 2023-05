David Datzer: Pech verhinderte Top-10-Platzierung

Platz 11 und bester Newcomer bei seinem ersten Antreten beim North West 200, mit weniger Pech hätte das erste Superstock-Rennen für den deutschen BMW-Piloten David Datzer sogar noch besser laufen können.

Bereits mit seiner 17. Zeit im Training zur Superstock-Klasse zeigte David Datzer, dass er sich bei seiner Premiere beim North West 200 mit dem 14,436 Kilometer langen Kurs, der die nordirischen Städte Portstewart, Coleraine und Portrush verbindet, sofort angefreundet hatte. «Was soll ich sagen, ich liebe diese Strecke», berichtete er. «Im Qualifying konnte ich mich stetig steigern, obwohl ich eine Sitzung komplett auslassen musste. Die Strecke war nass, es hätte keinen Sinn gemacht.»

Vom Start aus der ersten Gruppe konnte sich der BMW-Fahrer aus dem bayrischen Vilsbiburg sofort an die zwölfte Stelle schieben und war damit knapp an einem Top-10-Ergebnis. «Mit Craig Neve und Sam West hatte ich das ganze Rennen einen absolut tollen Fight, den ich anfänglich sogar für mich entscheiden konnte. Leider bekam ich dann in der vierten Runden am Ende der langen Geraden ein Problem, das ich noch nie hatte. Bei Vollgas war auf einmal meine elektronische Gasannahme weg.»

«Der Motor und das Display haben noch gearbeitet, aber Gas geben konnte ich nicht mehr. Ich bin ausgerollt und habe einen Reset gemacht. Damit waren Craig und Sam weg. Stefano Bonetti, Michael Evans und Erno Kostamo sind auch an mir vorbeigegangen. Diese Aktion hat mich sicher 20 Sekunden kostete. Auf der halben Runde bis zum Abbruch konnte ich wenigstens noch Erno und Stefano überholen. Statt Rang 9 ist es der elfte Platz geworden. Ich bin trotzdem super happy.»

Superstock

1. Alastair Seeley (GB), BMW. 2. Davey Todd (GB), Honda, 10,322 sec zur. 3. Michael Dunlop (GB), Honda, +10,623 sec. 4. Dean Harrison (GB), Kawasaki. 5. Michael Rutter (GB), BMW. 6. James Hillier (GB), Yamaha. 7. John McGuinness (GB), Honda. 8. Craig Neve (GB), Honda. 9. Sam West (GB), BMW. 10. Michael Evans (GBM), Suzuki. Ferner: 11. David Datzer (D), BMW. 12. Erno Kostamo (FIN), BMW. 15. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 24. Kamil Holan (CZ), Kawasaki. 28. Nadieh Schoots (NL), Kawasaki. Schnellste Runde: Seeley in 4:19,525 min.