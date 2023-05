Datzer überrascht bei Sieg von Seeley mit Platz 11

Während sich Alastair Seeley seinen 28. Sieg beim North West 200 holt, gelingt dem Deutschen David Datzer bei seinem Debüt als Elfter eine Überraschung. Der Schweizer Lukas Maurer wird unter Schmerzen guter 15.

Lange haben die Fahrer, die am Supersport-Rennen teilgenommen haben, nicht Zeit um sich für den Lauf der Superstock-Kategorie zu erholen. Wie schon zuvor steht Alastair Seeley auf der Pole-Position. Der Platz neben dem Trainingszweiten Michael Dunlop bleibt frei, weil Peter Hickman ebenso wie sein FHO-Teamkollege Josh Brookes (Startplatz 6) disqualifiziert wurden, weil die Karbon-Felgen ihrer Motorräder nicht dem Reglement entsprechen. David Datzer und Lukas Maurer vertreten die Farben von Deutschland und der Schweiz.

Es ist Todd, der den besten Start erwischt, aber es ist Seeley der im University Corner die erste Stelle hält. Dahinter Todd, Dunlop, Dean Harrison, James Hillier, Conor Cummins, Nathen Harrison, Michael Rutter, John McGuinness und Mike Browne. Datzer überrascht erneut und schließt die erste Runde an der zwölften Stelle ab. Maurer, der unter Schmerzen mit einem gebrochenen Finger an den Start gegangen ist, hält die 22. Stelle.

Seeley, der zehn seiner 27 Siege beim North West auf einem Superstock-Motorrad eingefahren hat, kann sich absetzen. Nach zwei Umläufen versucht Todd verzweifelt in seinem Windschatten zu bleiben. Dunlop weist bereits einen Rückstand von über drei Sekunden auf. Der Rest des Feldes liegt aussichtslos zurück. Datzer ist immer noch Zwölfter, Maurer hat sich auf Platz 17 verbessert. Der Italiener Stefano Bonetti liegt auf dem 13. Rang und der finnische Macau GP-Sieger Erno Kostamo hält die 20. Position.

In der dritten Runde markiert Seeley mit 4:19,525 min. einen neuen Rundenrekord in der Superstock-Kategorie. Todd ist hinter Dunlop an die dritte Stelle zurückgefallen, weil er sich beim Versuch Seeley einzuholen in einer der vier Schikanen verbremst, in den Notausgang muss und wertvolle Zeit verliert. Mehr als acht Sekunden hinter dem Führenden liefern sich Dunlop und Todd einen Zweikampf um Platz 2, wobei Todd leichte Vorteile zu haben scheint.

Während sich die Führenden bereits in der letzten Runde befinden, endet auch das erste Superstock-Rennen vorzeitig, weil Honda-UK-Werksfahrer Nathan Harrison im Abschnitt Dhu Varren zu Sturz kommt ohne sich allerdings schwerer zu verletzen. Mit Seeley, Todd, Dunlop, Dean Harrison, Rutter, Hillier, McGuinness, Craig Neve, Sam West, Michael Evans, Datzer und Kostamo komplettieren lediglich zwölf Fahrer fünf Runden.

Superstock

1. Alastair Seeley (GB), BMW. 2. Davey Todd (GB), Honda, 10,322 sec zur. 3. Michael Dunlop (GB), Honda, +10,623 sec. 4. Dean Harrison (GB), Kawasaki. 5. Michael Rutter (GB), BMW. 6. James Hillier (GB), Yamaha. 7. John McGuinness (GB), Honda. 8. Craig Neve (GB), Honda. 9. Sam West (GB), BMW. 10. Michael Evans (GBM), Suzuki. Ferner: 11. David Datzer (D), BMW. 12. Erno Kostamo (FIN), BMW. 15. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. Schnellste Runde: Seeley in 4:19,525 min.