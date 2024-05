Supersport: Richard Cooper gewinnt, Davey Todd stürzt

in weiterer Sieg für Richard Cooper (Supersport-Yamaha) beim North West 200

Für den Favoriten Davey Todd endet das Supersport-Rennen bereits in der ersten Linkskurve. Der Ducati-Fahrer wird von einem Gegner torpediert, Richard Copper gewinnt vor Peter Hickman und Michael Dunlop.

Nach einer kurzen Pause mussten die Fahrer bereits wieder Aufstellung für das erste Supersport-Rennen nehmen. Richard Cooper (Yamaha) hatte sich von Davey Todd (Ducati), Mike Browne (Yamaha) und Michael Dunlop (Triumph) die beste Startposition gesichert. Nach dem spannenden Superbike-Rennen ist die Sonne hinter den Wolken verschwunden und es ist etwas kühler geworden.

Todd nutzt das gute Drehmoment seiner Ducati, um sich sofort an die Spitze zu setzen. Aber im York Corner ist das Rennen für ihn bereits zu Ende, weil dem Trainingsfünften Adam MacLean beim Anbremsen das Vorderrad seiner Kawasaki wegrutscht und den Führenden abräumt. Auch Browne hat durch diese Aktion viel an Boden verloren. Cooper führt das Feld vor Dunlop und Hickman (Triumph) an.

Copper, Dunlop, Hickman, Michael Evans (Triumph), Jeremy McWilliams (Yamaha) und Conor Cummins (Honda) lautet die Reihenfolge der Top-6 nach den ersten 14,436 Kilometern auf dem Triangel-Kurs.

Zur Halbzeit hat sich Cooper 3,087 Sekunden von Dunlop abgesetzt, der seinerseits Hickman 1,164 Sekunden distanziert hat. Dahinter hat sich eine Gruppe aus sechs Fahrern zusammengeschlossen, deren Reihenfolge beinahe in jeder Kurve wechselt. Der österreichische Honda-Pilot Julian Trummer, der im Training als 29. hinter seinen Erwartungen blieb, liegt zwischenzeitlich auf dem 17. Rang.

Mit der schnellsten Runde des Rennens fährt Cooper einem sicheren Sieg entgegen. Hickman hat sich noch nicht mit dem dritten Platz abgefunden und hat wieder den Anschluss an Dunlop gefunden. Am Ende der Geraden Richtung Metropole nutzt Hickman geschickt den Windschatten, um sich an die zweite Position zu setzen, die er bis ins Ziel nicht mehr aus der Hand gibt.

Mike Browne, der nach dem Start im York Corner viel Zeit verliert, beendet seine Aufholjagd an der vierten Stelle. Er verweist Paul Jordan (Honda), Cummins, Evans, McWilliams, Gary McCoy (Suzuki) und Craig Neve (Triumph) auf die Plätze. Für Trummer ist das Rennen nach der dritten Runde zu Ende. Der Schweizer Mauro Poncini sieht die Zielflagge an der 26. Stelle.

North West 200, Supersport-Rennen 1

1. Richard Cooper (GB), Yamaha. 2. Peter Hickman (GB), Triumph, 6,537 sec zur. 3. Michael Dunlop (GB), Triumph, +6,894 sec. 4. Mike Browne (IRL), Yamaha, 5. Paul Jordan (GB), Honda. 6. Conor Cummins (GBM), Honda. 7. Michael Evans (GBM), Triumph. 8. Jeremy McWilliams (GB), Yamaha. 9. Gary McCoy (GB), Suzuki. 10. Craig Neve (GB), Triumph. Ferner: 26. Mauro Poncini (CH), Yamaha, Schnellste Runde: Cooper in 4:34,459 min.