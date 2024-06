John McGuinness: Gestohlenes Leder wieder aufgetaucht

Nur wenige Stunden benötigte die Polizei auf der Isle of Man, um ein gestohlenes Lederdress von John McGuinness zu finden. Der 23-fache TT-Sieger zeigte sich überglücklich über den raschen Erfolg.

John McGuinness ist mit 23 TT-Siegen der dritterfolgreichste Fahrer bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man. Aber der 52-jährige Brite aus Morecambe ist nicht nur wegen seiner Erfolge, sondern vor allem auch durch seine umgängliche Art äußerst beliebt. Wo immer sich die Gelegenheit ergibt, wird er von den Fans belagert, um mit ihm zu plaudern oder ein Foto von ihm signiert zu bekommen.

Aber auch persönliche Gegenstände, die von ihm in einem seiner Rennen getragen wurden, sind heiß begehrt. Das musste McGuinness jetzt am eigenen Leib verspüren. Gestern Abend richtete er sich in einem Appell an jene unbekannte Person, die irgendwann am Nachmittag das Lederdress, mit dem er 2015 sein letztes TT-Rennen gewinnen konnte, gestohlen hatte.

«Ich bin absolut am Boden zerstört, dass das Paar Leder, mit dem ich 2015 meine letzte Tourist Trophy gewonnen habe, aus dem Street Diner in der Fanzone gestohlen wurde, denn es bedeutet mir so viel. Es gibt eine Belohnung für jede Information, die zu ihrer Rückgabe führt», postete die TT-Legende auf seinem Instagramm-Kanal.

Über Nacht tauchte das Lederdress wieder auf. Der Honda-Werkspilot, der bei einer kleinen Feier nach seinem sechsten Platz im Superbike-Rennen von Honda UK das Motorrad geschenkt bekommen hatte, mit der er sein hundertstes TT-Rennen bestritten hatte, zeigte sich überglücklich und bedankte sich bei der örtlichen Polizei und dem Inhaber des Street Diners, die bei der Suche geholfen hatten.