David Datzer: Glück im Unglück im Supertwin-Rennen 05.06.2024 - 19:49 Von Helmut Ohner

© McCook Morgen will David Datzer bei der TT wieder auf seine Superstock-Maschine steigen

Was ein Höhepunkt werden sollte, endete für David Datzer beinahe in einem Drama. Die gute Nachricht, der deutsche Paton-Fahrer hatte Glück im Unglück und hat vor, morgen wieder an den Start zu gehen.