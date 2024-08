Manx Grand Prix 2024: Sechs Rennen an einem Tag

Schwere Unfälle, heftig Winde und anhaltende Regenfälle störten bis jetzt den Ablauf des diesjährigen Manx GP nachhaltig. Alle sechs Rennen sollen jetzt am Montag, dem 26. August, durchgeführt werden.

Die Wetterbedingungen beim diesjährigen Manx Grand Prix stellt sowohl den organisierenden Manx Motor Cycle Club, als auch die Rennfahrer und Teams vor besondere Herausforderungen. Auf der Isle of Man herrschte in der vergangenen Woche das schlechteste Augustwetter seit 20 Jahren. Der Sturm «Lilian» brachte ungewöhnlich starke Winde sowie heftige und anhaltende Regenfälle. Dieses unbeständige Wettersystem führte nicht nur zur Absage von sechs möglichen Qualifying-Sitzungen, sondern verursachte darüber hinaus weitere Störungen im Rennprogramm vom Samstag.

Abgesehen von den Herausforderungen, die die unbeständigen Wetterbedingungen mit sich brachten, war der Rennveranstalter während des gesamten Programmes mit weiteren unvorhergesehenen Umständen konfrontiert. So mussten am ersten Trainingstag und am Samstagnachmittag der Ablauf aufgrund von Unfällen mit der roten Flagge abgebrochen werden, damit die Verunglückten sicher geborgen und versorgt werden konnten.

Wegen eines geplatzten Abwasserkanals in Union Mills verzögerten sich die Rennen am Samstag ebenfalls erheblich, weil in diesem Gebiet Wasser und Abfall den Kurs bedeckten, so dass vor dem Start der Rennen Aufräumarbeiten durchgeführt werden mussten. Die Verzögerungen setzten sich im Laufe des Tages fort, weil ein technisches Problem mit dem Funkverkehr auf der gesamten Strecke auftrat, das vor Beginn des Rennens unbedingt behoben werden musste; mit diesem Problem konnte das Programm nicht wie geplant gestartet werden.

«Ich fühle mit den Fahrern und Fans des Manx Grand Prix´, die in dieser Woche eine noch nie dagewesene Störung ertragen mussten», so der Vorsitzender des Manx Motor Cycle Clubs John McBride. «Der Manx Motor Cycle Club ist unseren Kollegen von ACU Events sehr dankbar für ihr Geschick und ihre Professionalität bei der Bewältigung dieser unvorhersehbaren Probleme und wir danken ihnen, dass sie dafür gesorgt haben, dass alle, die von den notwendigen Verzögerungen betroffen waren, klar und rechtzeitig auf dem Laufenden gehalten wurden.»

Rennleiter Gary Thompson von ACU Events fügte hinzu: «Die vergangene Woche hat uns vor eine Vielzahl von Herausforderungen gestellt und es war unglaublich frustrierend, dass wir nicht in der Lage waren, allen Teilnehmern die Zeit auf dem Snaefell Mountain Course zu geben, die sie verdient haben. Unsere erste Priorität als Rennveranstalter ist jedoch immer die Sicherheit von Fahrern, Streckenposten und Zuschauern zu gewährleisten. Wir hatten keine andere Wahl, als die Veranstaltung abzubrechen, zu verschieben oder abzusagen.»

Rennprogramm Montag, 26. August

Junior Manx Grand Prix 2 Runden

Classic Senior Manx Grand Prix -3 Runden

Lightweight Manx Grand Prix - 3 Runden

Classic Junior Manx Grand Prix - 2 Runden

Senior Manx Grand Prix - 3 Runden

Classic Superbike Manx Grand Prix - 3 Runden