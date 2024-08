North West 200 im nächsten Jahr vom 5. bis 10. Mai

Seit 1929 wird das North West 200 ausgetragen. Wer im nächsten Jahr die Traditionsveranstaltung besuchen möchte, sollte für den Zeitraum 5. bis 10. Mai schon einmal die Flüge und die Unterkunft buchen.

Das North West 200 ist eines der wichtigsten internationalen Straßenrennen, das alljährlich auch zahlreiche deutschsprachige Piloten wie den Deutschen David Datzer, den Österreicher Julian Trummer oder die Schweizer Lukas Maurer und Olivier Lupberger anlockt. Die Veranstaltung ist die letzte Standortbestimmung vor der Tourist Trophy auf der Isle of Man, die den Saisonhöhepunkt der Road-Racing-Saison darstellt.

Dieses Jahr wurde auf der Naturrennstrecke, die die nordirischen Städte Portstewart, Coleraine und Portrush verbindet, Geschichte geschrieben. Mit seinem Hattrick stellte Glenn Irwin in der Superbike-Kategorie einen neuen Rekord auf. Der 34-jährige Nordire überflügelte Joey Dunlop und Michal Rutter. Der dreifache Familienvater aus Carrickfergus ist nun mit elf Siegen der erfolgreichste Fahrer in der Premiumklasse.

Wie der organisierende «Coleraine and District Motor Club» jetzt bekanntgab, wird das Traditionsrennen, das 1929 zum ersten Mal stattfand, in der Woche vom 5. bis 10. Mai ausgetragen.

Das neue Qualifying-Format, das bei der Veranstaltung 2024 eingeführt wurde und bei dem die Superbike-Piloten in beiden Trainingssitzungen als Erste auf die Strecke gingen, wird für die Sessions am Mittwoch und Donnerstag beibehalten.

Nach dem abschließenden Zeittraining am Donnerstag werden am Abend drei Rennen über vier Runden in den Kategorien Superbike, Supersport und Superstock ausgetragen. Nach dem Ruhetag am Freitag besteht der Plan für Samstag aus je zwei Superbike- und Supertwin-Rennen. Die Fahrer der Klassen Superstock und Supersport werden den 14,436 Kilometer langen Kurs je einmal unter die Räder ihrer Maschinen nehmen.