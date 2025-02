Road Racer Julian Trummer wird zum Dauerpendler

Mit der Vertragsunterzeichnung bei Faraldo Racing wird Julian Trummer dieses Jahr mehrmals nach Nordirland reisen, um als Vorbereitung für die Classic TT an einigen nationalen Veranstaltungen teilzunehmen.

Neben den Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man hat die Classic TT unter den Road Racern einen hohen Stellenwert. Egal, ob der 29-fache TT-Sieger Michael Dunlop, John McGuinness, Ian Lougher oder Dean Harrison, nahezu keiner der erfolgreichsten Straßenrennfahrer lässt sich diese Veranstaltung entgehen.

Auch für Julian Trummer ist die Classic TT einer der Saisonhöhepunkte. Im Gegensatz zu seinem österreichischen Landsmann Horst Saiger, der in seiner bemerkenswerten Karriere einen zweiten und dritten Platz bei der Superbike Classic TT vorweisen kann, blieb der 34-jährige Steirer bisher glücklos. Das soll sich dieses Jahr ändern.

Bei Faraldo Racing sollte Trummer, der seit dem Vorjahr auf dem Snaefell Mountain Course der schnellste Mitteleuropäer ist, heuer beste Voraussetzungen haben, seine Erfolgsbilanz aufzubessern. «Nach dem erfolgreichen Manx GP 2024 haben wir eine neue Inspiration gesucht und sie in der Welt der Klassik gefunden», so das Team von der Isle of Man.

«Wir haben zwar noch viel zu lernen, aber das wird unsere Motivation sein, das Feuer am Brennen zu halten. Auch für Julian, der noch nie ein 350er Classic-Motorrad gefahren ist, bedeutet es ein neues Abenteuer. Als Vorbereitung auf die Classic TT stehen in Nordirland die Rennen in Cookstown, Tandragee und Armoy auf dem Programm.»

«Vielen Dank an Faraldo Racing für die Möglichkeit bei allen nationalen irischen Straßenrennen, als auch bei der Classic TT mit einer Classic 350er Maschine teilnehmen zu können», zeigt sich Trummer begeistert. «Ich wollte schon immer einmal so ein Bike fahren und nun die Möglichkeit zu haben, die ganze Saison damit zu fahren, ist einfach mega!»