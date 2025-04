Seitenwagen-TT: Ab diesem Jahr keine gesetzten Teams

Bei der diesjährigen Tourist Trophy gibt es bei den Seitenwagen eine wichtige Änderung. Im Gegensatz zu den Solo-Klassen ergibt sich die Startreihenfolge anhand der Trainingszeiten in der Qualifikation.

Seit 1907 werden auf der Isle of Man die Rennen zur Tourist Trophy ausgetragen. Bei der bei Aktiven und Fans gleichermaßen beliebten Veranstaltung auf dem kleinen Eiland zwischen Großbritannien und Irland steht die Tradition im Vordergrund. So erhalten etwa in den Solo-Klassen 20 Fahrer das Privileg «gesetzt» zu sein. Auch wenn ein Pilot ab der Startnummern 21 schneller ist, bleibt die Startreihenfolge der Top-20 unverändert.

Bei den Seitenwagen galt dieses Prozedere bis jetzt für die zehn am höchsten eingeschätzten Teams. Nun haben die Organisatoren bestätigt, dass diese Regelung für die Dreiräder abgeändert wird. Die Startreihenfolge für die am 26. Mai und 7. Juni angesetzten Rennen erfolgt anhand der gefahrenen Trainingszeiten. Das heißt, der Schnellste startet als Erster, der Zweitschnellste danach und so weiter bis zum Ende der Zeitentabelle.

Dieses Jahr wird Ryan und Callum Crowe die Ehre der Startnummer 1 zuteilt. Das Brüderpaar von der Isle of Man entschied 2024 beide Rennen in überlegener Manier für sich und beendete damit die lange sieglose Serie der Lokalmatadore. Nach Peter Founds/Jevan Walmsley bekam der 14-fache TT-Sieger und Rundenrekordhalter Ben Birchall, der erstmals mit dem erfahrenen Patrick Rosney ausrücken wird, die Nummer 3 zugeteilt.

Letztes Jahr debütierte Wiggert Kranenburg (Team Flying Dutchmen) bei der Tourist Trophy. Mit seinem niederländischen Landsmann erreichte er die beachtlichen Ränge 17 bzw. 15. Der Schwiegersohn des deutschen Seitenwagen-Gurus Eckart Rösinger hat dieses Mal mit Kevin Kölsch einen prominenten Mann an seiner Seite. Der deutsche Beifahrer gewann 2022 mit Bennie Streuer den Weltmeisterschaftslauf in Ungarn.

Startnummern Seitenwagen-TT

1 Ryan Crowe/Callum Crowe (GBM), LCR Honda

2 Peter Founds/Jevan Walmsley (GB), DDM Honda

3 Ben Birchall/Patrick Rosney (GB), LCR Honda

4 Lee Crawford/Scott Hardie (GB), LCR Kawasaki

5 Lewis Blackstock/Oscar Lawrence* (GB), LCR Yamaha

6 Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), CES Yamaha

7 Steve Ramsden/Mathew Ramsden (GB), LCR Honda

8 John Saunders/Vicky Cooke (GB), LCR Yamaha

9 Gary Gibson/Daryl Gibson (GB, LCR Suzuki

10 Stephen Kershaw*/Rhys Gibbons (GB), LCR Honda

21 Wiggert Kranenburg/Kevin Kölsch* (NL/D), LCR Honda

*TT-Neulinge