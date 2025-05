Julian Trummer: «Fühle mich auf der Kawasaki wohl»

Mit dem North West 200 bekommt Julian Trummer nochmals die Gelegenheit, seine Kawasaki ZX10RR auf seine Bedürfnisse abzustimmen. Wenn alles nach Plan läuft, erhofft sich der 34-jährige Steirer eine Top-10-Platzierung.

Beim Cookstown 100 rückte Julian Trummer erstmals rennmäßig mit der Kawasaki ZX1000RR vom Team Lion Heart Moto Racing aus. «Offensichtlich gehört in Cookstown Regen dazu, zumindest immer, wenn ich dort fahre», lacht der Österreicher. «Das Qualifying wurde gestrichen, wir konnten nur unsere fünf Pflichtrunden im Nassen abspulen. Im Trockenen habe ich es wenigstens auf sieben Runden gebracht.»

«Für die Abstimmung des Motorrades waren die gemischten Bedingungen gar nicht schlecht. Für Regenrennen sind wir bestens gerüstet und beim Trocken-Setup ist uns ein großer Schritt vorwärts gelungen. Wir haben die Federraten verändert und die Gabel etwas mehr durchgesteckt. Jetzt fühle ich mich auf dem Motorrad richtig wohl. Das Handling der Kawasaki gefällt mir viel besser als das der Honda im Vorjahr. Es ist aggressiver und passt besser zu meinem Fahrstil.»

Beim in der kommende Woche stattfindenden North West 200 hat sich der 34-jährige Steirer, der sich heuer hundertprozentig auf den Sport konzentrieren kann, einiges vorgenommen. «Ein Top10-Ergebnis sollte im Bereich des Möglichen liegen, zumindest wenn alles so läuft, wie das Team und ich es uns vorstellen. Alles ist auf dieser Highspeed-Strecke allerdings auch eine Frage, ob ich auf den langen Geraden im Windschatten mit der Konkurrenz mithalten kann.»

Die Supersport-Maschine bleibt nächste Woche gewissermaßen in der Garage. «Das Motorrad wird uns von einem Team aus der britischen Meisterschaft zur Verfügung gestellt. Am Wochenende dient es in Teilen noch als Ersatzmaschine und könnte frühestens am kommenden Dienstag aufgebaut werden, deshalb haben sich mein Teamchef Dwayne McCracken und ich entschlossen, uns auf die Klassen Superstock und Superbike zu konzentrieren.

Zeitplan North West 200 (MSEZ)

Mittwoch, 7. Mai

10.45 – 16.00 Uhr Training

Donnerstag, 8. Mai

10.45 – 16.00 Uhr Training

18.30 – 22.00 Uhr Rennen

Samstag, 10. Mai

11.00 – 20.00 Uhr Rennen