Chase Sexton (KTM): «Speed besser, zu viele Fehler»

Red Bull KTM-Neuling Chase Sexton zeigte auf der Piste von High Point in Mount Morris speziell im zweiten Rennen eine Top-Leistung. Der 24-Jährige brachte Dominator Jett Lawrence an den Rand einer Niederlage.

Chase Sexton sorgte bei der vierten Station der US-Nationals Motocross-Serie für viel Spannung. Der Red Bull-KTM-Neuling zeigte in High Point nach Position 3 im ersten Rennen im zweiten Durchgang eine Top-Vorstellung. Der 24-jährige aus Illinois nahm sich am Ende aber selbst den sicher geglaubten Laufsieg.

Sexton kämpfte sich zunächst am zu Beginn führenden Jason Anderson (Kawasaki) und dann an Hunter Lawrence (Honda) vorbei. Danach folgte ein sehenswertes Duell gegen Titelverteidiger Jett Lawrence (Honda). Nach mehreren Überholmanövern schien sich Sexton gegen den 20-jährigen Australier im Prestige-Duell durchgesetzt zu haben, bis ihm in einer Abwärts-Linkskurve das Vorderrad einklappte.

«Es ist besser gelaufen als in Thunder Valley», stellte Sexton am Ende etwas zerknirscht fest, nachdem er sich als Tageszweiter neben den Sexton-Brüdern auf dem Podium feiern lassen konnte. «Mein Speed war auch etwas besser als in Thunder Valley. Aber ich habe leider viel zu viele Fehler gemacht. Ich werde in den nächsten beiden Wochen versuchen zu relaxen – ich habe mich körperlich in den vergangenen Wochen schon ziemlich ausgepumpt gefühlt.»

Sextons Plan: «Ich muss jetzt wieder zurück zu 100 Prozent finden. Wir werden dann wieder richtig gut in die nächsten vier Events der mittleren Saisonphase gehen.»

Aaron Plessinger sicherte sich mit der zweiten 450er-Werks-KTM zweimal Platz 5. In der Gesamtwertung verlor KTM-Hoffnung Sexton in High Point seine knappe Führung an Lawrence, liegt aber nur sechs Punkte hinter dem Australier.

US-Nationals 450 High Point:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Chase Sexton (USA) KTM, 3-2

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-3

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-5

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-6

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 7-4

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 6-7

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 10-8

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 9-9

10. Shane McElrath (USA), Suzuki, 8-10

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 4 von 11:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 171 Punkte

2. Chase Sexton (USA) KTM, 165, (-6)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 163, (-8)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 143, (-28)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 134, (-37)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 130, (-41)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 121, (-50)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 120, (-51)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 113, (-58)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 82, (-89)