Jett Lawrence (Honda): Doppelsieg in High Point

Mit einem Doppelsieg gewann der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence den 4. Lauf der US Nationals in High Point vor Chase Sexton (KTM) und Hunter Lawrence (HRC), der damit seine Tabellenführung verteidigen konnte.

4. Lauf der US Nationals in High Point: Der in der Meisterschaft führende HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence gewann den Holeshot zum ersten Lauf vor seinem jüngeren Bruder Jett und Yamaha-Werksfahrer Justin Cooper sowie dem gut aufgelegten Dylan Ferrandis (Honda). In der vierten Runde hatte Hunter einen kleinen Quersteher in einer Rechtskurve, den Jett sofort ausnutzen konnte, um die Führung zu übernehmen. Jett und Hunter fuhren in diesem Rennen in ihrer eigenen Liga. Erst mehr als eine halbe Minute später kam Chase Sexton (KTM) auf Rang 3 ins Ziel.

Den Holeshot zum zweiten Lauf zog Club MX Yamaha Pilot Phil Nicoletti. Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson übernahm noch in der ersten Runde die Führung vor Jett Lawrence. Jett attackierte Anderson, doch der lachende Dritte war zunächst Chase Sexton (KTM), der sich gleich beide Kampfhähne in einem Zug schnappen konnte. Jett konterte und bis zur Hälfte des Rennens entbrannte ein Duell zwischen Jett und Chase. In Runde 9 ging wieder Sexton in Führung, doch er stürzte, so dass der Red Bull KTM Werksfahrer wieder auf Rang 2 zurückfiel. Jett Lawrence gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 3,7 Sekunden vor Chase Sexton und Hunter Lawrence. In dieser Reihenfolge standen die Protagonisten auch am Ende des Tages in High Point auf dem Podium.

An der Tabellenspitze blieb die Reihenfolge nach 4 absolvierten Events unverändert. Hunter Lawrence bleibt mit 171 Zählern Tabellenführer. Sextons Rückstand blieb mit 6 Punkten konstant. Jett konnte seinen Rückstand zur Spitze in High Point von 16 auf 8 Punkte halbieren. Angesichts der Tatsache, dass sich Jett nach seinem heftigen Crash in Hangtown vor zwei Wochen erst zu 80 Prozent fit fühlt, lief es für den Australier am Ende besser als erwartet.

Die US Nationals legen nun eine zweiwöchige Pause ein. Der 5. Lauf findet am 29. Juni in Southwick statt.

US Nationals 450 High Point:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Chase Sexton (USA) KTM, 3-2

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-3

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-5

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-6

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 7-4

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 6-7

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 10-8

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 9-9

10. Shane McElrath (USA), Suzuki, 8-10

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 4 von11:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 171 Punkte

2. Chase Sexton (USA) KTM, 165, (-6)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 163, (-8)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 143, (-28)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 134, (-37)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 130, (-41)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 121, (-50)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 120, (-51)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 113, (-58)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 82, (-89)