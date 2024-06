High Point: Heftiger Crash von Chase Sexton (KTM)

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Chase Sexton stürzte im Qualifying zum 4. Lauf der US-Nationals in High Point schwer, nachdem er nach einem Doppelsprung ins Heck von Justin Rodbell (KTM) krachte.

Zwischen Red-Bull-KTM-Werksfahrer Chase Sexton und KTM-Privatfahrer Justin Rodbell kam es im Qualifying zum 4. Lauf der US-Nationals in High Point zu einer heftigen Kollision. Rodbell schaffte einen Doppelsprung nicht und nahm die beiden Hügel einzeln. Der hinter ihm heranstürmende Sexton übersprang beide Hügel mit einem Satz, landete aber am Ende des zweiten Hügels auf dem Heck von Rodbell. Beide Fahrer gingen heftig zu Boden, aber zum Glück blieben beide bis auf kleinere Schrammen unverletzt.

Sexton bedauerte den Zwischenfall. Er habe die Situation nicht richtig eingeschätzt, nachdem er gesehen hatte, dass Rodbell den Sprung nicht in einem Satz schaffte. Sexton qualifizierte sich auf Platz 2 hinter HRC-Werksfahrer Jett Lawrence für die Wertungsläufe.

Jett Lawrence erklärte vor dem 4. Lauf der US-Nationals, dass er nach seinem heftigen Abflug in Hangtown vor genau zwei Wochen erst wieder zu 80 Prozent fit sei. Das hielt ihn aber nicht davon ab, in High Point die absolut schnellste Rundenzeit vorzulegen, die mehr als 2 Sekunden schneller war als die von Sexton auf Platz 2. Der in der Meisterschaft führende Hunter Lawrence (Honda) qualifizierte sich auf Platz 4.

Der Crash im Video.

Qualifikation 450 ccm High Point:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2:22,029

2. Chase Sexton (USA), KTM, 2:24,138

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 2:25,978

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2:27,368