Ty Masterpol (Kawa): 1. Karrieresieg in High Point

Ty Masterpol holte beim 4.Lauf der US Nationals in High Point den ersten Sieg seiner Karriere. Das Team Pro Circuit Kawasaki von Mitch Payton konnte seinen 300. Erfolg feiern. Haiden Deegan bleibt Tabellenführer.

4. Lauf der US Nationals in High Point: Nicholas Romano (Yamaha) zog den Holeshot zum ersten Lauf knapp vor Chance Hymas (Honda). Hymas übernahm noch in der ersten Runde die Spitze und führte das Rennen 6 Runden lang an, bevor Ty Masterpol (Kawasaki) den Platz an der Sonne übernahm. Der in der Meisterschaft führende Haiden Deegan (Yamaha) hatte keinen guten Start und musste sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorne kämpfen. Erst nach Ablauf der Renndistanz von 30 Minuten hatte er Spitzenreiter Masterpol erreicht und ging in Führung. Ty Masterpol attackierte bis zum Schluss und am Ende konnte Deegan seine Führung vor Masterpol und Jo Shimoda (Honda) nach Hause bringen, während Tom Vialle (KTM) nach einem Fehler in diesem Rennen von Platz 4 auf Rang 8 zurückfiel.

In der ersten Kurve nach dem Start kam es im zweiten Lauf zu einem heftigen Crash, bei dem Star Racing Yamaha Pilot Daxton Bennick hart zu Boden ging und unter sein Motorrad geriet. Club MX Yamaha Pilot Coty Schock zog den Holeshot und sein Teamkollege Mark Fineis führte das Rennen zwei Runden lang an, bevor Tom Vialle, der im Bereich der Top-4 gestartet war, nach vorne fuhr, während der Laufsieger des ersten Rennens, Haiden Deegan, nach einem Crash in der Anfangsphase ins Mittelfeld zurückfiel. Nachdem Vialle die Führung übernommen hatte, rutschte er bei der Landung nach einem Sprung über das Vorderrad weg und stürzte, so dass Ty Masterpol (Kawasaki), Mark Fineis und Chance Hymas kampflos am Franzosen vorbeifahren konnten und Vialle auf Rang 4 zurückfiel.

Damit war die Messe aber längst nicht gelesen: Masterpol ging in diesem Rennen ebenfalls in einer Linkskehre zu Boden und musste sich an die Spitze zurück kämpfen. Zwischenzeitlich hatte wieder Chance Hymas die Spitzenposition inne. Von hinten drängte Haiden Deegan unerbittlich nach vorne und kam in der letzten Runde in Schlagdistanz zum Führenden, doch Masterpol hielt dagegen, machte keine Fehler und überquerte die Ziellinie knapp vor Deegan. Masterpols Vorsprung gegenüber Deegan betrug im Ziel nur 0,38 Sekunden. Wegen seines besseren Resultats im zweiten Lauf wurde Ty Masterpol mit einem 2-1-Ergebnis auch Gesamtsieger in High Point. Für ihn war es der erste Karrieresieg, Das Team Pro Circuit Kawasaki von Mitch Payton konnte in High Point bereits seinen 300. Sieg feiern.

Chance Hymas wurde mit einem 4-3-Ergebnis Dritter der Tageswertung. Auch wenn es für Haiden Deegan in High Point nicht perfekt lief, konnte er seine Tabellenführung von 23 auf 32 Punkte weiter ausbauen. Tom Vialle bleibt mit 38 Punkten Rückstand Dritter der Tabelle.

US Nationals High Point 250:



1. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 2-1

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-2

3. Chance Hymas (USA), Honda, 4-3

4. Jo Shimoda (J), Honda, 3-5

5. Tom Vialle (F), KTM, 8-4

6. Julien Beaumer (USA), KTM, 6-8

7. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 5-13

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 13-6

9. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 10-9

10. Jordon Smith (USA), Yamaha, 9-10

11. Jalek Swoll (USA), Triumph, 7-14

12. Joey Savatgy (USA), Triumph, 19-7

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 4 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 191 Punkte

2. Chance Hymas (USA), Honda, 159, (-32)

3. Tom Vialle (F), KTM, 153, (-38)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 144, (-47)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 136, (-55)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 116, (-75)

7. Jalek Swoll (USA), Triumph, 116, (-75)

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 109, (-82)

9. Julien Beaumer (USA), KTM, 103, (-88)

10. Jordon Smith (USA), Yamaha, 82, (-109)