RJ Hampshire siegt, Jett Lawrence ist Champion

Mit P3 beim vorletzten Lauf der US-Supercross-Westküstenmeisterschaften wurde der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence vorzeitig Champion. Das Rennen gewann RJ Hampshire (Husqvarna). Thury erreichte das Finale.

8. und vorletzter Lauf der US-Supercross-Westküstenmeisterschaft in Denver: Der in dieser Saison dominierende Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) machte es sich in Colorado nicht gerade leicht: Im Vorlauf hatte er keinen guten Start. Danach touchierte er in der ersten Sprungsektion mit seinem Vorderrad das Hinterrad eines Kontrahenten und ging zu Boden. Zum Glück blieb der Australier unverletzt und konnte sich nach einer Aufholjagd auf P4 für den Endlauf qualifizieren.

Im Finale hatte Jett ebenfalls nicht den besten Start. Red Bull KTM Werksfahrer Maximus Vohland übernahm zunächst die Führung, doch er wurde bereits in Runde 2 von Levi Kitchen (Yamaha) abgefangen. Lawrence rangierte zu beginn des Finales auf P9. Vohland stürzte nach einer Kollision mit Enzo Lopes (Yamaha) und fiel auf P6 zurück.

Nach der Hälfte des Rennens hatte RJ Hampshire die Lücke zum führenden Kitchen geschlossen, doch er legte versehentlich den Leerlauf ein, sprang zu kurz und musste danach die Strecke kurzzeitig verlassen. In Runde 18 war Hampshire erneut am Hinterrad von Kitchen, überholte ihn in den Whoops und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden.

Jett Lawrence hatte in diesem Rennen das große Bild der Meisterschaft vor Augen, ging keine Risiken mehr ein und arbeitete sich Schritt für Schritt durchs Feld. Rang 3 genügte dem Australier am Ende zum vorzeitigen Gewinn der Westküstenmeisterschaft 2023. Mit einem Vorsprung von 34 Punkten kann er im letzten Rennen der Saison in Salt Lake City nicht mehr eingeholt werden.

Dominique Thury (Yamaha) erreichte in Denver mit P9 im Vorlauf das Finale. Der Schneeberger beendete den Tag in Colorado auf P18, sicherte sich damit 5 weitere Meisterschaftspunkte und rangiert vor dem letzten Rennen in der Tabelle auf Rang 28.

Ergebnis 250 West Denver:

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

2. Levi Kitchen (USA), Yamaha

3. Jett Lawrence (AUS), Honda

4. Enzo Lopes (USA), Yamaha

5. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

6. Max Vohland (USA), KTM

7. Derek Kelly (USA), KTM

8. Carson Mumford (USA), Kawasaki

9. Cole Thompson (USA), Yamaha

10. Robbie Wageman (USA), Suzuki

…

18. Dominique Thury (GER), Yamaha

Tabellenstand 250 West nach Event 8 von 9:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 197

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 163, (-34)

3. Enzo Lopes (USA), Yamaha, 137, (-60)

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 135, (-62)

5. Max Vohland (USA), KTM, 121, (-76)

6. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 117, (-80)

7. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 101, (-96)

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 98, (-99)

9. Cole Thompson (USA), Yamaha, 87, (-110)

10. Derek Kelly (USA), KTM, 86, (-111)

...

28. Dominique Thury (GER), Yamaha, 12, (-185)