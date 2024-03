Levi Kitchen (Kawasaki) gewinnt Triple in St. Louis 31.03.2024 - 09:44 Von Thoralf Abgarjan

© AMA Levi Kitchen gewann in St. Louis vor Jo Shimoda und Jordon Smith

Mit Siegen in allen 3 Finalrennen gewann Tabellenführer Levi Kitchen (Kawasaki) das Triple Crown Event der Supercross-Westküsten-Meisterschaften in St. Louis und setzte sich in der Tabelle weiter ab.