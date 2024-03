Levi Kitchen (Kawa) siegt in Seattle, Smith stürzt

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Levi Kitchen den 6. Lauf der US-Westküsten-Meisterschaften und setzte sich an der Tabellenspitze weiter ab. Jordon Smith (Yamaha) stürzte und fiel zurück.

6. Lauf der US-Westküstenmeisterschaften im Lumen Field von Seattle: Tabellenführer Levi Kitchen (Kawasaki) und Star Racing Yamaha Werksfahrer Jordon Smith gewannen jeweils ihre Vorläufe. Kitchen zog im Finale den Holeshot knapp vor Julien Beaumer (KTM).

Jordon Smith setzte sich in der Anfangsphase des Finales gegen KTM-Rookie Julien Beaumer durch und rangierte auf Rang 2, als er in der 13. Runde einen Dreifachsprung zu kurz erwischte, abflog und kurzzeitig benommen war. Der Star Racing Yamaha Pilot rappelte sich aber wieder auf, stürzte aber eine Runde später erneut, kam von der Strecke ab und kollidierte mit nachfolgenden Fahrern, als er wieder auf die Strecke zurückkehren wollte. Nach seinem Abflug war Smith offenbar angeschlagen und nicht mehr Herr seiner Sinne. Der Yamaha-Werksfahrer und Titelaspirant Smith konnte auf Rang 14 schließlich nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Kitchen gewann das Finale souverän mit einem Vorsprung von 21 Sekunden vor RJ Hampshire (Husqvarna) und dem japanischen HRC-Werksfahrer Jo Shimoda, der in Seattle trotz eines Sturzes zum zweiten Mal in dieser Saison das Podium erreichte.

An der Tabellenspitze der US-Westküsten-Meisterschaften konnte sich Kitchen nach seinem zweiten Saisonsieg weiter absetzen und seinen Vorsprung von 4 auf 8 Punkte ausbauen. RJ Hampshire verbesserte sich auf P2. Jordon Smith fiel nach seinem Crash auf Tabellenplatz 3 zurück und handelte sich einen Rückstand von 21 Punkten ein.

Nate Thrasher (Yamaha) stürzte im Vorlauf und fiel im Finale von P5 auf Rang 9 zurück. Der französische Suzuki Pilot Anthony Bourdon verbesserte sich in der Tabelle um einen Platz auf P6.

Der 7. Lauf der US Lites-Westküsten-Meisterschaften findet am kommenden Wochenende als Triple Crown Event im Dome at America's Center in St. Louis statt.

Ergebnis SX Seattle 250 West:

1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

3. Jo Shimoda (J), Honda

4. Garrett Marchbanks (USA)

5. Carson Mumford (USA), Honda

6. Mitchell Mosiman (USA), Yamaha

7. Julien Beaumer (USA), KTM

8. Anthony Bourdon (F), Suzuki

9. Nate Thrasher (USA), Yamaha

10. Cole Thomson (USA), Yamaha

…

14. Jordon Smith (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand 250 West nach Runde 6

1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 131

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 123, (-8)

3. Jordon Smith (USA), Yamaha, 110, (-21)

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 105, (-26)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 94, (-37)

6. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 79, (-52)

7. Julien Beaumer (USA), KTM, 78, (-53)

8. Carson Mumford (USA), Honda, 75, (-56)

9. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 67, (-64)

10. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 63 (-68)