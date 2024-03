Denkt Ken Roczen (Suzuki/P2) noch an den Titel?

Nach P2 in Indianapolis konnte sich der deutsche HEP Suzuki Pilot Ken Roczen in der Tabelle der US Supercross-Meisterschaften weiter verbessern und rangiert nach 10 von 17 absolvierten Events auf Rang 4.

62.000 begeisterte Zuschauer verfolgten die 10. Runde der US Supercross-Meisterschaften im Lucas Oil Stadium von Indianapolis, das zweite Rennen der Saison im Triple Crown Format.

Das Event wurde vom Duell zwischen Ken Roczen (HEP progressive Suzuki) und dem späteren Sieger Jett Lawrence (HRC) dominiert. In jedem Finale absolvierten nur Roczen und Lawrence Führungsrunden. Der Australier hatte am Ende aber jeweils die Nase vorn. Roczen wurde am Ende mit einem 2-2-3-Ergebnis Zweiter der Tageswertung und verbesserte sich damit in der Tabelle von P5 auf P4.

In der Pressekonferenz nach dem Rennen wurde der Deutsche gefragt, ob er in dieser Phase der Meisterschaften noch an den Titelgewinn denkt. «Inzwischen bin ich ja schon ziemlich weit zurückgefallen», erklärte Roczen. «Es ist schwierig, wenn Jett immer wieder gewinnt. Ich bin heute gut gefahren, war aber einfach nicht gut genug, um mit Jett auf Augenhöhe zu sein. Aber: Ich habe Boden zu den anderen Fahrern gutgemacht. Ich liege jetzt auf Tabellenplatz 4 und komme den Podiumsplätzen immer näher. Wir haben noch viele Rennen vor uns und man weiß nie, was kommt. Im Moment denke ich nicht so sehr an die Meisterschaft. Ich versuche, möglichst jedes Wochenende das Podium zu erreichen und vielleicht noch den einen oder anderen Sieg einzufahren. Natürlich werde ich weiterhin mein Bestes geben.»

Jett Lawrence hat in Indianapolis seinen dritten Sieg in Folge und seinen fünften Gesamtsieg der Saison eingefahren. Nach anfänglichen Problemen bei den Schlammrennen zu Saisonbeginn strotzt der Australier nun wieder vor Selbstvertrauen.

Ergebnis Triple Crown Indianapolis:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1-1

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 2-2-3

3. Chase Sexton (USA), KTM, 3-3-2

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 5-5-6

5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-5-4

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 6-4-9

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 4-7-10

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 7-9-6

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 9-8-8

10. Justin Cooper (USA), Yamaha, 11-11-7

Meisterschaftsstand nach Event 10 von 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 189, (-21)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 185, (-25)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 175, (-35)

5. Eli Tomac (USA) Yamaha, 174, (-36)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 165, (-45)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 162, (-48)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 120, (-90)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 109, (-101)

10. Dylan Ferrandis (F), Honda, 107, (-103)